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إيطاليا .. "كورونا" يرفع عدد الإصابات إلى 235.278

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إيطاليا .. "كورونا" يرفع عدد الإصابات إلى 235.278 إيطاليا .. "كورونا" يرفع عدد الإصابات إلى 235.278
الوفيات تصل  لـ33.964

إيطاليا ..

ارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن جائحة بواقع 65، اليوم (الاثنين) مقابل 53 أمس، بينما ارتفعت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة بواقع 280 حالة بعد تسجيل 197 حالة أمس.

وأوضحت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، أن إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة منذ رصد التفشي في 21 فبراير وصل إلى 33964، وهي رابع أعلى حصيلة للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 235278، وهي سابع أعلى حصيلة عالميًا بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا والهند.

وأشارت إلى أن نحو مليونين و643 ألف شخص خضعوا لفحوص الكشف عن الفيروس حتى اليوم، مقابل مليونين و627 ألفا أمس، من بين السكان البالغ عددهم نحو 60 مليون نسمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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