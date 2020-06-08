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بعد العودة لبلاده ..  "بلعمري" يشكو الشباب للفيفا

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بعد العودة لبلاده ..  "بلعمري" يشكو الشباب للفيفا بعد العودة لبلاده ..  "بلعمري" يشكو الشباب للفيفا
"ليون" الفرنسي يرغب في جلب اللاعب

بعد العودة لبلاده ..  

كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، عن تقديم الجزائري جمال الدين بلعمري، لاعب فريق الشباب، شكوى رسمية ضد إدارة ناديه لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وذكرت التقارير، أن سبب تقدم اللاعب لشكوى رسمية، يأتي بسبب خصم أكثر من 50 % من راتبه الشهري، مما يتعارض مع أنظمة الاتحاد الدولي، بالإضافة إلى خصم إدارة الشباب 180 ألف دولار من مستحقاته، بسبب تصريحاته على موقع "انستجرام".

وكان بلعمري قد غادر أول أمس من مطار الملك خالد الدولي في الرياض متجهًا إلى الجزائر.

يُشار إلى أن اللاعب دخل ضمن اهتمامات أكثر من نادٍ للحصول على خدماته سواء داخل المملكة أو في الشرق الأوسط أو حتى أوروبا، وفقًا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أن نادي ليون الفرنسي يرغب في الحصول على خدمات بلعمري في ميركاتو الصيف القادم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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