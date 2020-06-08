أخبار عاجلة

المغرب تسجل 29 إصابة جديدة بكورونا -
بالفيديو من سبت العلاية.. جمال غابات "شيبانة" يصطدم بنفايات المتنزهين -
الفيفا يجيز تمديد فترة الانتقالات حتى ختام موسم 2020 -
وفاة أول مؤذن بالمملكة بـ"كورونا".. وهذا سبب طلبه من ابنته أن تصوره وهو يؤذن -
"ردود الرموز التعبيرية".. "تويتر" تتحول تدريجيًا إلى نسخة "مقلدة" من فيسبوك -
المملكة تستعرض منجزاتها في مؤتمر التجارة والتنمية حول العلم والتكنولوجيا -
الشرقية.. تسجيل 814 إصابة بـ"كورونا" و5 وفيات و666 حالة تعافٍ -
عن بعد.. لجنة إصلاح ذات البين بالخفجي تعقد اجتماعها الثاني برئاسة المحافظ -
لاعب الهلال "جيوفينكو" يؤازر زميله لاعب يوفنتوس الإيطالي -
إعادة ضخ 17 ألف م3 من المياه المحلاة لـ"الخرمة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

طالبة الطب "الشريف" تكشف عن تجربة تطوعها بالصفوف الأمامية لمواجهة كورونا

Print
قالت: أقسمت أن أراقب الله في مهنتي وأصون حياة الإنسان في كل الظروف

طالبة الطب

عاهدت نفسي وأقسمت بأن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كل الظروف والأحوال.. بهذه الكلمات السامية والإنسانية والعزيمة تسلحت طالبة الطب إيلاف الشريف والمتطوعة في الصفوف الأمامية لمواجهة كورونا لتقديم المساعدة والمشاركة بالعمل التطوعي وخدمة وطنها تحت مظلة صحة منطقة مكة المكرمة.

وفي التفاصيل، قالت طالبة الطب إيلاف الشريف التي تقضي ساعاتها التطوعية اليومية في مستشفى شرق عرفات بمكة المكرمة في البداية اهتمامي بالمجال التطوعي منذ طفولتي وكنت أشارك في أعمال تطوعية كثيرة أثناء دراستي في التعليم العام ولما دخلت المجال الطبي أصبح التطوع الصحي أكثر اهتمامي.

من ناحية أخرى، قال أيمن الشريف شقيق المتطوعة: عندما فتح باب التطوع في المجال الصحي جاءت وطلبت الاستئذان برغبتها بالمشاركة في التطوع الصحي ونحن كأهل عندما رأينا في الموضوع وما كان منا إلا رحبنا برغبتها بالتطوع الصحي وبالعكس أسعدنا جدًا قرار مشاركة إيلاف.

ومن جهة أخرى، أوضح الدكتور فواز التركستاني مدير مستشفى شرق عرفات بمكة المكرمة أول ما أتوا المتطوعين لقيتهم عندهم الكفاءة الفنية ونفسيًا متقبلين الوضع تمامًا وشجاعتهم محل إعجاب مني وتم عمل لهم تدريب والدورات اللازمة في كيفية التعامل مع الأوبئة ونزلوا الميدان أبطال الصحة.

يُذكر أن أكثر من 350 ألف ساعة تطوعية قدمها 20 ألف متطوع صحي منذ بداية جائحة كورونا.

طالبة الطب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المغرب تسجل 29 إصابة جديدة بكورونا

المغرب تسجل 29 إصابة جديدة بكورونا

بالفيديو من سبت العلاية.. جمال غابات "شيبانة" يصطدم بنفايات المتنزهين

بالفيديو من سبت العلاية.. جمال غابات "شيبانة" يصطدم بنفايات المتنزهين

الفيفا يجيز تمديد فترة الانتقالات حتى ختام موسم 2020

الفيفا يجيز تمديد فترة الانتقالات حتى ختام موسم 2020

وفاة أول مؤذن بالمملكة بـ"كورونا".. وهذا سبب طلبه من ابنته أن تصوره وهو يؤذن

وفاة أول مؤذن بالمملكة بـ"كورونا".. وهذا سبب طلبه من ابنته أن تصوره وهو يؤذن

شبكة عيون الإخبارية