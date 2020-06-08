أخبار عاجلة

الصحة تكشف حقيقة تبرع 600 ألف متعافى من "كورونا" بـ"البلازما" -
الشرقية.. تسجيل 814 إصابة بـ"كورونا" و5 وفيات و666 حالة تعافٍ -
عن بعد.. لجنة إصلاح ذات البين بالخفجي تعقد اجتماعها الثاني برئاسة المحافظ -
لاعب الهلال "جيوفينكو" يؤازر زميله لاعب يوفنتوس الإيطالي -
إعادة ضخ 17 ألف م3 من المياه المحلاة لـ"الخرمة" -
"إسكان جازان" يكرّم عددًا من المساهمين في مبادرة "عقاري مسؤول" -
"هوك": لن نسمح بتدفُّق الأسلحة على إيران وسنمدّد الحظر المفروض عليها -
تعرف على طرق التعامل مع مقدمي الخدمات المنزلية من العمالة -
جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل -
أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد انقطاع 15 ساعة.. مستشفى بلجرشي: "جركل" ماء لكل غرفة

Print
بعد انقطاع الماء 15 ساعة.. مستشفى بلجرشي: "جركل" ماء لكل غرفة بعد انقطاع 15 ساعة.. مستشفى بلجرشي: "جركل" ماء لكل غرفة
في حادثة نادرة.. والمرضى المنومون متذمرون

بعد انقطاع الماء 15 ساعة.. مستشفى بلجرشي:

في حادثة نادرة تسببت بمعاناة كبيرة، أمضى المرضى المنومون في مستشفى الأمير مشاري ببلجرشي، أكثر من 15 ساعة دون مياه في كامل المستشفى، بدأ الانقطاع بعد صلاة العشاء أمس الأحد وحتى ظهر اليوم، أبدوا خلالها تذمرهم الكبير من هذا الانقطاع. مشيرين إلى أن حاجتهم للماء أكثر من غيرهم بحكم حالاتهم الصحية من جراحة وولادة ومختلف أقسام المستشفى.
وأكد لـ"سبق" مصدر في مستشفى الأمير مشاري بن سعود بمحافظة بلجرشي، أن العطل بدأ الساعة 10 مساء أمس، وهو عبارة عن عطل في الخط الرئيس داخل المبنى (أنبوب التغذية الرئيس)، وعادت معه المياه للمبنى كاملاً الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم.
وبين المصدر أن الموضوع كان متابعاً من مدير عام صحة الباحة، وبحضور المساعد للشؤون الهندسية، وأن المستشفى وفّر عبوّات "جراكل" ماء للمرضى بواقع عبوّة واحدة للغرفة، ومن يحتاج يحصل على زيادة، وذلك أثناء فترة الانقطاع الطويلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد انقطاع الماء 15 ساعة.. مستشفى بلجرشي: "جركل" ماء لكل غرفة

بعد انقطاع الماء 15 ساعة.. مستشفى بلجرشي: "جركل" ماء لكل غرفة

بعد انقطاع الماء 15 ساعة.. مستشفى بلجرشي: "جركل" ماء لكل غرفة

بعد انقطاع الماء 15 ساعة.. مستشفى بلجرشي: "جركل" ماء لكل غرفة

8 الصبح - البيئة: غسل الجوانتي والكمامة بالماء والصابون وتقطيعهم قبل التخلص منهم

8 الصبح - البيئة: غسل الجوانتي والكمامة بالماء والصابون وتقطيعهم قبل التخلص منهم

مساء dmc - البيئة: غسل "الجوانتي" والكمامة بالماء والصابون وتقطيعهم قبل التخلص منهم

مساء dmc - البيئة: غسل "الجوانتي" والكمامة بالماء والصابون وتقطيعهم قبل التخلص منهم

شبكة عيون الإخبارية