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البنك الدولي: الناتج الاقتصادي العالمي سينكمش بنسبة 5.2% بسبب "كورونا"

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البنك الدولي: الناتج الاقتصادي العالمي سينكمش بنسبة 5.2% بسبب "كورونا" البنك الدولي: الناتج الاقتصادي العالمي سينكمش بنسبة 5.2% بسبب "كورونا"
توقع انخفاض الاقتصادات المتقدمة 7%

البنك الدولي: الناتج الاقتصادي العالمي سينكمش بنسبة 5.2% بسبب

أعلن البنك الدولي اليوم (الاثنين)، أن المستجد سيتسبب في انكماش الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 5.2 بالمئة في 2020.

وحذر من أن أحدث توقعاته سيجري تعديلها بالخفض، إذا استمرت الضبابية بشأن الجائحة وإغلاقات الشركات لفترات أطول، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح البنك الدولي في أحدث تقاريره أن الاقتصادات المتقدمة من المتوقع أن تنكمش 7.0 بالمئة في 2020، بينما ستنكمش اقتصادات الأسواق الناشئة 2.5 بالمئة، وهو أول انكماش لها منذ عام 1960.

وتظهر التوقعات مزيداً من الضرر بالاقتصاد مقارنة بالتقديرات، التي نشرها صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان)، والتي توقعت انكماشاً عالمياً بنسبة 3.0 بالمئة في 2020.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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