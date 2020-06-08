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بروتوكول لم يكتمل.. مستشفى السكة تطالب "النقل العام" بـ19 ألف جنيه يوميًا لعلاج مصاب كورونا

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بروتوكول لم يكتمل.. مستشفى السكة تطالب "النقل العام" بـ19 ألف جنيه يوميًا لعلاج مصاب كورونا بروتوكول لم يكتمل.. مستشفى السكة تطالب "النقل العام" بـ19 ألف جنيه يوميًا لعلاج مصاب كورونا

مصراوي Masrawy

11:24 ص الإثنين 08 يونيو 2020

كتب- محمد نصار:

قال مجدي حسن علي، رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، إنه في إطار حرص الهيئة على الاهتمام بصحة العاملين حاولت عقد بروتوكول مع المركز الطبي لسكك حديد .

وأضاف علي، لمصراوي، اليوم الاثنين: إلا أن التكلفة للمريض بلغت نحو 19 ألف جنيه في اليوم الواحد، كما اشترط المركز الطبي إيداع مبلغ 30 ألف جنيه بشكل مسبق سواء عن طريق شيك أو الدفع نقدا لكل مصاب تستقبله.

وأشار رئيس النقابة، إلى أن المقدرة المادية للهيئة لا تسمح بذلك، ونتيجة لهذا الأمر لم يتم استكمال البروتوكول.

وحصل "مصراوي" على رد المركز الطبي لسكك حديد مصر على خطاب هيئة النقل العام حول علاج مصابي أو المشتبه في إصابتهم بكورونا من عمال الهيئة بقائمة الأسعار التالية:

- إقامة عادية 5000 جنيه

- إشراف طبي داخلي دور عادي 500 جنيه

- إقامة دور رعاية 7000 جنيه

- إشراف طبي داخلي رعاية 1000 جنيه

- استخدام جهاز تنفس 1000 جنيه

- خدمة وسائل حماية ضد الكورونا 500 جنيه

- مسحة 2500 جنيه

- رسم تنفس صناعي عن اليوم 1500 جنيه

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