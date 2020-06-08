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الملحن سهم يعيد فضل شاكر إلى الأغنية الخليجية‎

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الملحن سهم يعيد فضل شاكر إلى الأغنية الخليجية‎ الملحن سهم يعيد فضل شاكر إلى الأغنية الخليجية‎

هسبريس من الرباط

الأربعاء 03 يونيو 2020 - 02:10

أعلنت شركة "One Production" إطلاقَها أغنية جديدة بصوت الفنان فضل شاكر، حملت عنوان "وحشتوني"، من ألحان سهم وكلمات قوس وتوزيع خالد عز، وهي باللهجة الخليجية.

ووفق بلاغ للشركة، فقد احتل العمل الجديد "تريند" على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" ومحركات البحث المختلفة، "إذ استطاع التحالف الثلاثي الخطير، سهم وقوس وفضل، أن يؤسسوا لمرحلة جديدة في شكل الأغنية الرومانسية، من خلال البناء الفني والتناغم اللذين أبرزهما قوس في صياغة مفردات "وحشتيني"، بكلمات لامست القلوب وأظهرت تلك المشاعر العميقة، ما جعل الأغنية أكثر تأثيرا".

وأضاف البلاغ أن بصمة "سهم" الفنية "شكلت إضافة مميزة للعمل، وتراقصت القلوب طربا مع الفنان فضل شاكر، الذي عطر العمل بدموع الشوق لجمهوره بهذه الكلمات: أنا غايب كثير أدري، ولكني قريب أشعر، وإذا ضقتوا ترى صدري، يضيق وخاطره مكسور، وحشتوني كثر صبري، كثر ما فالسما من نور، وحشتوني وعلى خبري، أنا واحشكم ومعذور".

يشار إلى أن إطلاق العمل الجديد "وحشتوني" جاء بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق أغنية "غيب"، التي تجاوزت المليون مشاهدة على القناة الرسمية "اليوتيوب" للفنان فضل شاكر.

يُذكر أنه تم إطلاق الأغنية على القناة الرسمية لشركة "One Production"، وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وكافة المتاجر الإلكترونية.

هسبريس

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