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"ألحان" ترفض حرمان موسيقيين من "دعم كورونا"

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"ألحان" ترفض حرمان موسيقيين من "دعم كورونا" "ألحان" ترفض حرمان موسيقيين من "دعم كورونا"

هسبريس من الرباط

الاثنين 08 يونيو 2020 - 01:39

قالت جمعية ألحان للموسيقى والفن إنها تستغرب وتستنكر "الإقصاء الذي طال فئة الموسيقيين ومنشطي الحفلات من طرف السلطات المسؤولة، وذلك إثر جائحة كورونا التي ضربت المغرب كما ضربت باقي دول العالم".

وأشارت الجمعية ذاتها إلى أنه "بعد الإجراءات التي قامت بها تطبيقا لتوجيهات الملك محمد السادس، الرامية إلى التخفيف من معاناة فئات عريضة من الشعب المغربي من الذين توقفت أعمالهم أو تضررت من الجائحة، وذلك من خلال تقديم دعم مالي مباشر، تمّ حرمان فئة الموسيقيين ومنشطي الحفلات من حقهم في الحصول على الدعم أسوة بباقي الأنشطة المهنية الأخرى".

وأوضحت جمعية ألحان للموسيقيين والفن، في بيان استنكاري توصلت به هسبريس، أن "فترة الحجر الصحي سببت شللا تاما لهذا القطاع، وتزامنت مع الفترة التي تعرف في الظروف العادية أوج نشاط هذه الفئة، ما يهدد مصدر رزق عدد كبير من العاملين في القطاع".

وورد ضمن البيان ذاته أنه "لم يتم تقديم أي اقتراح تعديلي من طرف الحكومة لتعديل قانون الشغل بشأن هذا القطاع، والتسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي كسائر القطاعات". وتندّد الجمعية بـ"الغياب التام لوزارة الثقافة أثناء هذا الحجر"، مطالبة المسؤولين، في السياق ذاته، بـ"رفع الظلم الحاصل على هذه الفئة"، ومحمّلة إياهم مسؤولية ما قد يترتب عن الوضعية الحالية من أضرار اجتماعية واقتصادية.

هسبريس

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