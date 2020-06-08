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انتظروا النجمة "آمال ماهر في حفل غنائي وعلى الهواء مباشرة الجمعة القادم ٩ مساءً على MBC مصر و"شاهد"

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