وزير الثقافة اعتمدت النتيجة.. تعرف على الفائزين في مسابقة "تراثي 5"

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

اعتمدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، نتيجة الفائزين في مسابقة "تراثي 5" للفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي، والتي طرحها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، وتم توجيهها هذا العام للفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي، احتفالًا باختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2020 من قبل منظمة الإيسسكو.

وفاز بالمركز الأول في قسم الفنون التشكيلية المتسابقة شيرين مصطفى علي أبو زيد، وتبلغ قيمة الجائزة 35 ألف جنيه، وحصل على المركز الثاني عمرو قنديل محمد إمام، وتبلغ قيمة الجائزة 25 ألف جنيه، وحصل على المركز الثالث إسلام عبدالواحد عبدالوارث السنوسي وتبلغ قيمة الجائزة 15 ألف جنيه، وثلاث جوائز تشجيعية لقسم الفنون التشكيلية قيمة كل منها خمسة آلاف جنيه لاغير وحصل عليها كل من "أحمد خميس عطية عبدالعاطي، ماهيتاب مجدي علي عبدالقادر، ساندي ناجي نصار واصف".

وفي قسم التصوير الفوتوغرافي حصل على المركز الأول سعد حامد سعد الأزهري وتبلغ قيمة الجائزة 20 ألف جنيه، وحصل على المركز الثاني لمياء شريف علي حسن وتبلغ قيمة الجائزة 15 ألف جنيه، وحصل على المركز الثالث محمد مصطفى رياض صالح وتبلغ قيمة الجائزة 10 آلاف جنيه، وأيضًا ثلاث جوائز تشجيعية لقسم التصوير الفوتوغرافي قيمة كل منها 3 آلاف جنيه وحصل عليها كل من "هشام حسن محمد توحيد، حسام سمير محمد المناديلي، إسلام سيد يوسف عليوة".