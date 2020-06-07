اتحاد طلاب جامعة أسيوط يتقدم بمذكرة ضد 23 أستاذا بسبب المشروعات البحثية

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أسيوط ـ محمود عجمي

أعلن اتحاد طلاب جامعة أسيوط، اليوم الأحد، عن تقديم مذكرة رسمية للدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، للتحقيق مع 23 أستاذًا جامعيا، قاموا بإجبار الطلاب على شراء المذكرات والكتب الدراسية، ما يعرض الطلاب إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال اتحاد طلاب جامعة أسيوط، في بيان له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، أنه بعد ورود رسائل على " الواتس آب" الخاص بالطالب محمد عصام الدين رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط، به مجموعة من شكاوى طلاب كلية الآدب وكلية التربية وتضررهم فيها من إجبار بعض أعضاء هيئة التدريس لهم على شراء مذكرات يتم من خلالها عمل أبحاث والتي يجري تقييمها في نهاية الفصل الدراسي الثاني بديلا عن امتحانات آخر العام إعمالا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف اتحاد طلاب جامعة أسيوط، أنه جرى زيارة عدد من المكتبات التي ذكرها الطلاب في شكواهم والحصول علي بعض المذكرات والبعض الآخر قام الطلاب بتصويرها وإرسالها عبر "الواتس آب"، فضلا عن بعض الكتب التي لم نستطع الحصول على مصدر ورقي لها وسوف ترسل للطلاب على الواتس آب أو يجرى عمل البحث وتسليمه قبل الموعد المحدد من الجامعة.

وطالب اتحاد طلاب جامعة أسيوط، الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الاستجابة للمذكرة المقدمة واتخاذ اللازم ضدهم من أجل مصلحة الطلاب.