أخبار عاجلة

جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل -
أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني -
المدينة المنورة.. "حرس الحدود" ينقذ بحارًا يمنيًّا تعرّض لوعكة صحية داخل البحر -
الصحة تكشف حقيقة تبرع 600 ألف متعافٍ من كورونا بالبلازما -
"زين" تستعرض مميزات تطبيقات 5G في الرعاية الصحية والتعليم والعمل عن بُعد -
العراق.. تسجيل 1261 إصابة جديدة بكورونا و31 حالة وفاة -
فرع "الإسلامية" بمكة يضيف 524 مسجدًا لصلاة الجمعة بالمحافظات -
رحيل المفكر المصري حامد طاهر بعد إصابته بـ"كورونا" -
القيادة تعزي رئيس نيجيريا في ضحايا الهجوم الإرهابي على شمال بلاده -
الصفدي يدعو لحشد موقف دولي يمنع تنفيذ قرار الضم الإسرائيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

قوات مكافحة الشغب تتدخل لفض مواجهات بين المحتجين في لبنان ...

Print
قوات مكافحة الشغب تتدخل لفض مواجهات بين المحتجين في لبنان ... بالفيديو قوات مكافحة الشغب تتدخل لفض مواجهات بين المحتجين في لبنان ...

جي بي سي نيوز :- تجددت الاحتجاجات في لبنان اليوم السبت، للضغط على لاتخاذ إجراءات عملية في مجال مكافحة ‏الفساد ووقف الانهيار الاقتصادي.

وشهدت المسيرات في وسط بيروت توترا، دفع بقوات مكافحة الشغب إلى الفصل بين المحتجين ومجموعات شبابية رافضة لشعارات تطلق خلال الاحتجاجات.

ودفع الجيش بتعزيزات عسكرية إلى مداخل ساحة الشهداء لمنع المحتجين من الاحتكاك مع مجموعات شبابية رافضة للشعارات المرفوعة.

 

كما دعا محتجون للتظاهر أمام السفارة الأميركية في عوكر شرق بيروت، للتعبير عن رفض الممارسات بحق المحتجين، واستنكار "التدخلات الأمريكية في شؤون لبنان الداخلية".

 المصدر: RT

 

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
إسرائيل تصنع طائرة مسيرة للتجسس ثلاثية الأبعاد… بالفيديو

إسرائيل تصنع طائرة مسيرة للتجسس ثلاثية الأبعاد… بالفيديو

9 قرارات جديدة.. الحكومة تعلن البيان الرسمي لخطة التعايش مع كورونا

9 قرارات جديدة.. الحكومة تعلن البيان الرسمي لخطة التعايش مع كورونا

كيف نفهم قرارات الحكومة بشأن عودة الحياة تدريجيا لطبيعتها؟

كيف نفهم قرارات الحكومة بشأن عودة الحياة تدريجيا لطبيعتها؟

استمرار حظر التجوال من الثامنة مساء وحتي الـ 4 صباحا.. والحكومة تحسم مصير الصلاة

استمرار حظر التجوال من الثامنة مساء وحتي الـ 4 صباحا.. والحكومة تحسم مصير الصلاة

شبكة عيون الإخبارية