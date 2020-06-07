أخبار عاجلة

جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل -
أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني -
المدينة المنورة.. "حرس الحدود" ينقذ بحارًا يمنيًّا تعرّض لوعكة صحية داخل البحر -
الصحة تكشف حقيقة تبرع 600 ألف متعافٍ من كورونا بالبلازما -
"زين" تستعرض مميزات تطبيقات 5G في الرعاية الصحية والتعليم والعمل عن بُعد -
العراق.. تسجيل 1261 إصابة جديدة بكورونا و31 حالة وفاة -
فرع "الإسلامية" بمكة يضيف 524 مسجدًا لصلاة الجمعة بالمحافظات -
رحيل المفكر المصري حامد طاهر بعد إصابته بـ"كورونا" -
القيادة تعزي رئيس نيجيريا في ضحايا الهجوم الإرهابي على شمال بلاده -
الصفدي يدعو لحشد موقف دولي يمنع تنفيذ قرار الضم الإسرائيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

‫"جوّي TV" تعلن عن باقة عروضها الفنّية المنوّعة والحصرية ليونيو 2020

Print
‫"جوّي TV" تعلن عن باقة عروضها الفنّية المنوّعة والحصرية ليونيو 2020 ‫"جوّي TV" تعلن عن باقة عروضها الفنّية المنوّعة والحصرية ليونيو 2020
تتضمن أبرز إنتاجاتها المسلسل السعودي "إف بي أي"

‫

أعلنت شركة "انتغرال"، الشركة الرائدة في مجال الترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاقها باقة من أقوى عروضها الفنية الترفيهية والحصرية والمنوّعة لأفراد الأسرة كافة، خلال شهر يونيو 2020، عبر منصّة جوّي TV التي تتقدّم منصّات البث الترفيهي الرقمي عبر الإنترنت OTT.

ويعتبر المسلسل السعودي الكوميدي "إف بي أي (FBI)"، أحد إنتاجات جوّيTV، من أبرز البرامج التي ستعرض خلال هذا الشهر، وتدور قصته حول ثلاث فتيات يجمعهن حلم واحد، وهو منع أي فتاة من الزواج بالشخص الخطأ، فيقرّرن تأسيس شركة تتقصّى ماضي الخُطّاب، وتنتهي الأحداث في مواقف محرجة وكوميدية.

إضافة إلى ذلك، تتحضر منصّة جوّي TV لإصدار العديد من البرامج الحصرية الأخرى، من بينها الكويتي الدرامي "عودة من 2038"، والأفلام المصرية: الكوميدي الخيالي "حياتي مبهدلة"، والكوميدي "سلاح التلميذ"، والدرامي الكوميدي "إنت إيه"، والفيلم اللبناني "تشويش".

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لـ"انتغرال" ماركوس غولدر: إن "الشركة تجدّد من خلال هذه البرامج الحصرية التي تقدّمها خلال شهر يونيو، التزامها بتقديم محتوى ترفيهي مميّز ومتنوّع لعملائها"، مؤكداً أن "انتغرال" تقوم دائماً بتحديث مكتبة جوّيTV، عبر إضافة العديد من البرامج الجديدة والإنتاجات الحصرية، تماشياً مع استراتيجيتها لتقديم محتوى ترفيهي عالي الجودة يناسب أفراد العائلة جميعاً.

وأضاف: أن "انتغرال تمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتها التي تهدف إلى زيادة إنتاج المحتوى المحلي، والذي سيسهم، من دون أدنى شك، في تقوية الإنتاج السينمائي في المملكة، وسيحفّز صناعة الترفيه الرقمي، كما سيبرز المواهب ".

يُذكر أن منصّة جوّي TV توفّر للمستخدم أكثر من 20.000 محتوى ، تلبّي متطلبات الفئات العمرية كافة، كما توفّر للمستخدم العديد من المزايا، مثل استعادة المشاهدة، حتى لا تفوتك أي حلقة من برامجك ومسلسلاتك المفضّلة، وطرق متعدّدة لمتابعة المحتوى على شاشات متعدّدة في وقت واحد.

ولمشاهدة هذه البرامج وغيرها الكثير، يمكن زيارة www.jawwy.tv وتحميل التطبيق من متاجر التطبيقات، أو الاتصال بخدمة عملاء شركة الاتصالات السعودية لطلب جهازك المنزلي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إسرائيل تصنع طائرة مسيرة للتجسس ثلاثية الأبعاد… بالفيديو

إسرائيل تصنع طائرة مسيرة للتجسس ثلاثية الأبعاد… بالفيديو

فيديو مؤثر .. متماثل للشفاء من كورونا: ولدت من جديد

فيديو مؤثر .. متماثل للشفاء من كورونا: ولدت من جديد

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 7309.80 نقاط

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 7309.80 نقاط

قصوا الراتب يا عبد .. فيديو يرصد عراقيًا ينعى راتبه بعد استقطاع جزء منه

قصوا الراتب يا عبد .. فيديو يرصد عراقيًا ينعى راتبه بعد استقطاع جزء منه

شبكة عيون الإخبارية