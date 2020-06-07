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الكويت تستعدّ لتشغيل الرحلات التجارية دون الإخلال بإجراءات "كورونا"

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الكويت تستعدّ لتشغيل الرحلات التجارية دون الإخلال بإجراءات "كورونا" الكويت تستعدّ لتشغيل الرحلات التجارية دون الإخلال بإجراءات "كورونا"
إعادة فتح المساجد الأربعاء المقبل

الكويت تستعدّ لتشغيل الرحلات التجارية دون الإخلال بإجراءات

أفاد وزیر الدولة لشؤون الخدمات بالكويت مبارك الحریص، اليوم (الأحد)، بأن إدارة الطیران المدني وضعت خطة لتشغيل الرحلات التجاریة من وإلى مطار الكویت الدولي، فيما تستعد فيه البلاد لفتح المساجد الأربعاء المقبل بعد إغلاق استمر نحو ثلاثة أشهر لمكافحة .

ولم يحدد الوزير في تصريح بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، موعد تشغيل المطار، لكنه ذكر أن التشغيل سيكون على ثلاث مراحل تدريجية؛ الأولى بنسبة 30 في المئة، والثانية 60 في المئة، وصولًا إلى التشغیل الكامل في المرحلة الثالثة والأخیرة؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف "الحریص" أنه سيجري الالتزام بالإجراءات الوقائیة والاحترازیة الصادرة من السلطات الصحیة وتطبیقھا على المسافرین في ظل ظروف انتشار فیروس كورونا.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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