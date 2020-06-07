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أمانة الرياض: 8 عناصر تنقل البكتيريا للأغذية.. و5 طرق للسلامة منها

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أمانة الرياض: 8 عناصر تنقل البكتيريا للأغذية.. و5 طرق للسلامة منها أمانة الرياض: 8 عناصر تنقل البكتيريا للأغذية.. و5 طرق للسلامة منها
بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي لسلامة الأغذية

أمانة الرياض: 8 عناصر تنقل البكتيريا للأغذية.. و5 طرق للسلامة منها

حذرت أمانة منطقة الرياض، من ثمانية عوامل تتعلق بالغذاء، قد يتسبب التهاون فيها أو في أحدها لإصابة الأغذية بالبكتيريا؛ لأنها تعدّ من أهم النواقل لها

وأوضحت "الأمانة" في تصريح لها تزامنًا مع اليوم العالمي لسلامة الأغذية، أن البكتريا تنتقل إلى الأغذية عن طريق إحدى هذه العناصر، وهي: الملوث، أو العاملون، أو الأغذية غير المطهية، ثم الحشرات والقوارض، والهواء الملوث، بالإضافة لمستودعات التخزين، وصولاً لمقرات التجهيز والإعداد حتى الأدوات والمعدات المستخدمة.

وأرشدت الأمانة لخمسة احتياطات من شأنها ضمان سلامة الأغذية؛ أولها ضرورة الفصل التام بين الغذاء المعدّ للاستهلاك والأغذية غير المطهية، وثانياً: العمل على نظافة وتطهير الأسطح والأدوات الملامسة مباشرة للغذاء، مع الالتزام بالإبلاغ فور إصابة أحد العاملين بالأمراض التي تنتقل من المصاب إلى الغذاء، ورابع هذه الاحتياطات، ضرورة تغطية أوعية الأغذية المطهية ونقلها وتخزينها بحاويات مغلقة، وأخيراً الحرص على تقليل تداول وملامسة الأغذية بالأيدي قدر الإمكان.أمانة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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