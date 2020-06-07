مركز الملك سلمان للإغاثة يشارك في تطهير وتعقيم مخيم الزعتري

★ ★ ★ ★ ★

ضمن الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها "الأوقاف" للحدّ من كورونا

شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تطهير وتعقيم الأماكن والساحات التي جرى تخصيصها من قبل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لإقامة صلاة الجمعة داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن.

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها وزارة الأوقاف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بعد قرار العودة بفتح أبواب المساجد أمام المصلين في الأردن.