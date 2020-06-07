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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7267.86 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7267.86 نقطة مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7267.86 نقطة
وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.3 مليار ريال

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7267.86 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 60.08 نقطة ليقفل عند مستوى 7267.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 220 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 200 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 151 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 36 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: جبسكو، والأهلية، ونادك، وأنابيب، والتأمين العربية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: بوبا العربية، والرياض ريت، وملكية ريت، والبحر الأحمر، ومشاعر ريت فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و2.09%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، وزين السعودية، وسيرا، والراجحي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، ودار الأركان، والإنماء، والشرقية للتنمية، وسابك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم، منخفضاً 232.33 نقطة ليقفل عند مستوى 7578.43 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 25 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1431 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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