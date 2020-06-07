بعد 98 يوماً من أول حالة.. السعودية تتجاوز الـ100 ألف إصابة بكورونا

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الإجمالي 101914 حالة منها 72817 تماثلت للشفاء و712 حالة وفاة

تخطّت المملكة العربية حاجز الـ100 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد 98 يوماً من تسجيل أول حالة في المملكة.

وكانت المملكة سجلت أول حالة لفيروس كورونا المستجد في الثاني من شهر مارس الماضي من العام الميلادي الجاري بالدمام.

وبلغ إجمالي عدد الحالات حتى اليوم 101914 حالة إصابة بالفيروس؛ منها 72817 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد، و712 حالة وفاة رحمهم الله جميعاً.

فيما تبقى 28385 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 1564 حالة حرجة.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد قال في وقتٍ سابق: إن هناك نتائج أربع دراسات مختلفة قام عليها خبراء سعوديون ودوليون متخصصون في مجال الأوبئة، حيث توقعت هذه الدراسات أن تتراوح أعداد الإصابات ما بين 10 آلاف إصابة في حدها الأدنى، وصولاً إلى 200 ألف إصابة في حدها الأعلى.

وشدد "الربيعة" حينها على أن "التزامنا بالتعليمات والإجراءات بحذافيرها يقلل من أعداد الإصابات إلى الحد الأدنى، فيما عدم الالتزام سيؤدي إلى ارتفاع هائل في أعداد الإصابات".فيروس كورونا الجديد