أخبار عاجلة

"زين" تستعرض مميزات تطبيقات 5G في الرعاية الصحية والتعليم والعمل عن بُعد -
العراق.. تسجيل 1261 إصابة جديدة بكورونا و31 حالة وفاة -
فرع "الإسلامية" بمكة يضيف 524 مسجدًا لصلاة الجمعة بالمحافظات -
رحيل المفكر المصري حامد طاهر بعد إصابته بـ"كورونا" -
القيادة تعزي رئيس نيجيريا في ضحايا الهجوم الإرهابي على شمال بلاده -
الصفدي يدعو لحشد موقف دولي يمنع تنفيذ قرار الضم الإسرائيلي -
القيادة تعزي رئيس نيجيريا في ضحايا الهجوم الإرهابي على شمال بلاده -
"النقد الدولي": معالجة تداعيات "كورونا" تكلفت 10 تريليونات دولار لكنها لا تكفي -
"مشرقي" يحتفل بعقد قرانه بحضور 4 أشخاص فقط بسبب كورونا -
"تعليم الطائف" يتسلح بـ3 أجهزة فحص بصري مزودة بنظام إنذار وتعقيم آلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا والعالم ..أكثر من 400 ألف وفاة والإصابات تقارب الـ7 ملايين

Print
كورونا والعالم ..أكثر من 400 ألف وفاة والإصابات تقارب الـ7 ملايين كورونا والعالم ..أكثر من 400 ألف وفاة والإصابات تقارب الـ7 ملايين
قالت "جونز هوبكنز": بسبب الفيروس بما في ذلك 3096328 حالة شفاء

كورونا والعالم ..أكثر من 400 ألف وفاة والإصابات تقارب الـ7 ملايين

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن المستجد على مستوى العالم تجاوزت اليوم عتبة الـ400 ألف، فيما يلامس عدد الإصابات حد السبعة ملايين.

ووفق اليوم حسب بيانات الجامعة التي تعد من المصادر الدولية الأكثر مصداقية في إحصاءات الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، توفى 400135 شخصًا على الأقل في العالم جراء إصابتهم بالعدوى، فيما بلغ إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة بالوباء 6916233 حالة، بما في ذلك 3096328 حالة شفاء.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المطلق": موتى فيروس كورونا شهداء لأنه وباء

"المطلق": موتى فيروس كورونا شهداء لأنه وباء

"المطلق": موتى فيروس كورونا شهداء لأنه وباء

"المطلق": موتى فيروس كورونا شهداء لأنه وباء

كينيا: الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت ثلاثة آلاف

كينيا: الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت ثلاثة آلاف

كينيا: الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت ثلاثة آلاف

كينيا: الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت ثلاثة آلاف

شبكة عيون الإخبارية