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كورونا والعالم ..أكثر من 400 ألف وفاة والإصابات تقارب الـ7 ملايين

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كورونا والعالم ..أكثر من 400 ألف وفاة والإصابات تقارب الـ7 ملايين كورونا والعالم ..أكثر من 400 ألف وفاة والإصابات تقارب الـ7 ملايين
قالت "جونز هوبكنز": بسبب الفيروس بما في ذلك 3096328 حالة شفاء

كورونا والعالم ..أكثر من 400 ألف وفاة والإصابات تقارب الـ7 ملايين

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن المستجد على مستوى العالم تجاوزت اليوم عتبة الـ400 ألف، فيما يلامس عدد الإصابات حد السبعة ملايين.

ووفق اليوم حسب بيانات الجامعة التي تعد من المصادر الدولية الأكثر مصداقية في إحصاءات الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، توفى 400135 شخصًا على الأقل في العالم جراء إصابتهم بالعدوى، فيما بلغ إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة بالوباء 6916233 حالة، بما في ذلك 3096328 حالة شفاء.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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