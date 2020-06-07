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"المسطحات" تداهم مصنع بداخله 1.5 مليون كمامة وواقي طبى من مواد مجهولة المصدر

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"المسطحات" تداهم مصنع بداخله 1.5 مليون كمامة وواقي طبى من مواد مجهولة المصدر "المسطحات" تداهم مصنع بداخله 1.5 مليون كمامة وواقي طبى من مواد مجهولة المصدر

مصراوي Masrawy

01:18 م الأحد 07 يونيو 2020

كتب- علاء عمران:

استهدفت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عقب تقنين الإجراءات مصنع غير مرخص للمستلزمات الطبية كائن بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية ؛ لقيامه بتصنيع وإنتاج الكمامات الطبية باستخدام خامات مجهولة المصدر .

و تم ضبط المدير المسئول وبداخل المصنع 1.5 مليون كمامة وواقي طبى مصنعة من مواد مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".. واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة .

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