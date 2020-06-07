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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

كشف محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الجمعة، عن مواقع ومناطق الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" مشيرًا إلى تركزها في 18 منطقة داخل 4 مراكز إدارية بالمحافظة.

وقال الزملوط، في بيان صحفي، إن ظهور الحالات الإيجابية في 4 مراكز هي (الخارجة – الداخلة – باريس -بلاط) وذلك في مناطق: "مدينة الخارجة" بمركز الخارجة، "موط – الهنداو – القصر – بدخلو – الراشدة-الشيخ والي-أسمنت – عزب القصر – الموهوب-غرب الموهوب – الجديدة -القلمون " بمركز الداخلة، و"جورمشين 7 " بباريس، ومدينة بلاط وقرية القديمة التابعة لقرى أولاد مرزوق وقرية عين عيش بمركز بلاط".

أكد الزملوط، تخصيص رقمين بمديرية الصحة بالمحافظة بقطاع الطب الوقائي لتلقي استفسارات المواطنين عن فيروس وهما (0922929038 – 0922936467)، و خط الشكاوى وخدمة "واتس آب" الخاص بالمحافظة رقم (01014814825) وخط ساخن 114 ورقم أرضي 0922926183 لتلقي البلاغات أو ظهور أي أعراض للإصابة بالمرض.

أضاف الزملوط، أن جميع البلاغات والاستفسارات والشكاوى، يجري الرد عليها مباشرة وتحويلها للمختصين مع متابعة جميع البلاغات الخاصة بوجود أو رصد أي إصابات جديدة أو ظهور أعراض الإصابة لاتخاذ اللازم نحوها.

كانت محافظة الوادي الجديد، سجلت مساء أمس السبت، 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مركز الداخلة، وارتفاع حالات الإصابة بالمرض إلى 89 حالة منهم 9 حالات وفاة و48 حالة تعافي.