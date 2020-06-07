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الأرصاد تنبّه من أمطار غزيرة على الباحة.. و"المدني" يحذّر

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الأرصاد تنبّه من أمطار غزيرة على الباحة.. و"المدني" يحذّر الأرصاد تنبّه من أمطار غزيرة على الباحة.. و"المدني" يحذّر
دعا الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة واتباع الإرشادات والتعليمات

الأرصاد تنبّه من أمطار غزيرة على الباحة.. و

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة، تُصحَب برياح نشطة سطحية، وتدنٍّ مدى الرؤية وتساقط البرد على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها)، تستمر الحالة حتى الساعة 5 مساء.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.الباحة أمطار حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية