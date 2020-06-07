بالصور.. مصرع 6 أفراد من أسرة واحدة ونجاة طفلة في حادث تصادم بالسويس

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مصراوي Masrawy

السويس – حسام الدين أحمد:

لقي 6 أفراد من أسرة واحدة مصرعهم، وأصيبت طفلة في حادث تصادم سيارة التي كانوا يستقلونها بحاجز خرساني على طريق "السويس- القاهرة".

كان اللواء حسن ترك نائب مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا مساء اليوم السبت، يفيد وقوع حادث تصادم على طريق السويس – القاهرة، بالكيلو 61 اتجاه القاهرة.

وأفادت رواية الشهود العيان ومعاينة آثار الحادث أن رب الأسرة، قائد السيارة، فقد السيطرة على عجلة القيادة واصطدمت بالحاجز الخرساني في منتصف.

ورفعت إدارة مرور السويس، أثار الحادث من الطريق ورفعت السيارة الملاكي التي تهشمت نتيجة شدة الاصطدام بالحاجز.

وقال مصدر طبي، إن الحادث أسفر عن مصرع الأب والأم وأربعة أطفال، بينما نجت الطفلة الصغيرة من الموت في الحادث، وتخضع للعلاج في مستشفى السويس العام، بينما جرى نقل المتوفين إلى مشرحة السويس.