ضبط 86 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات قبل توزيعها على صيدليات السويس

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السويس – حسام الدين أحمد:

أحبط رجال الشرطة في السويس، محاولة إدخال كمية كبيرة من الكمامات غير المطابقة للمواصفات إلى المحافظة، قبل توزيعها على الصيدليات ومحال المستلزمات الطبية، وبلغ عدد الكمامات المضبوطة 86 ألف كمامة.

كانت معلومات وردت اللواء عامر محمود مدير المباحث الجنائية تفيد اعتزام تجار جلب كمية كبيرة من الكمامات مجهولة المصدر، وغير المطابقة للمواصفات من ورش تصنيع بالقاهرة، بهدف التربح من بيعها للصيدليات والمواطنين في ظل جائحة كورونا واستغلال نقص الكمامات الطبية.

وشكل العميد أيمن عبد الحميد رئيس إدارة البحث الجنائي فريق بحث تحت إشرافه، قاده العقيد شريف أمين رئيس مباحث التموين، واستوقف رجال المباحث سيارتين ربع نقل ونصف نقل أمام بوابة الكيلو 109 قبل دخولها للمدينة، وأظهر التفتيش حمولة السيارتين من الكمامات.

وفحصت لجنة من صحة السويس عينة من الكمامات المضبوطة، وأكدت عدم مطابقتها للمواصفات، وبلغت الكمية المضبوطة في السيارة النصف نقل 74 ألف كمامة، أما السيارة الثانية فكان داخلها 12 ألف كمامة.

تحفظت مباحث التموين على الكمية المضبوطة، وحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

