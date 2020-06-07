أخبار عاجلة

البوابة العربية للأخبار التقنية تتصدر وسم #صفقة_اليوم على تويتر -
نيوزيلندا تعلن خلوها من فيروس كورونا بعد تعافي الحالة الأخيرة -
الطقس اليوم: الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على المدينة والقصيم والمرتفعات -
وسائل إعلام: وزير الدفاع ورئيس الأركان رفضا طلب ترامب نشر 10 آلاف جندي لفض الاحتجاجات -
مظاهرة تجمع الفلسطينيين والإسرائيليين -
هذه الدول عانت من انتكاسة "كورونا" فشدَّدت القيود مجددًا.. فهل تعيدها السعودية؟ -
بعد تجاوز سقف الـ 3 آلاف إصابة بكورونا.. المسنون يدفعون ثمنًا لطيش فئة واستهتارها -
هاني شاكر يعلِّق على صورته بين لاعبي النصر -
"بلدية المسفلة" تواصل الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية بحوش بكر بمكة -
ترقية "السواط" المتحدث الرسمي لـ"هيئة مكة" إلى المرتبة الـ 11 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 86 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات قبل توزيعها على صيدليات السويس

Print
ضبط 86 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات قبل توزيعها على صيدليات السويس ضبط 86 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات قبل توزيعها على صيدليات السويس

مصراوي Masrawy

11:50 م السبت 06 يونيو 2020

السويس – حسام الدين أحمد:

أحبط رجال الشرطة في السويس، محاولة إدخال كمية كبيرة من الكمامات غير المطابقة للمواصفات إلى المحافظة، قبل توزيعها على الصيدليات ومحال المستلزمات الطبية، وبلغ عدد الكمامات المضبوطة 86 ألف كمامة.

كانت معلومات وردت اللواء عامر محمود مدير المباحث الجنائية تفيد اعتزام تجار جلب كمية كبيرة من الكمامات مجهولة المصدر، وغير المطابقة للمواصفات من ورش تصنيع بالقاهرة، بهدف التربح من بيعها للصيدليات والمواطنين في ظل جائحة كورونا واستغلال نقص الكمامات الطبية.

وشكل العميد أيمن عبد الحميد رئيس إدارة البحث الجنائي فريق بحث تحت إشرافه، قاده العقيد شريف أمين رئيس مباحث ، واستوقف رجال المباحث سيارتين ربع نقل ونصف نقل أمام بوابة الكيلو 109 قبل دخولها للمدينة، وأظهر التفتيش حمولة السيارتين من الكمامات.

وفحصت لجنة من صحة السويس عينة من الكمامات المضبوطة، وأكدت عدم مطابقتها للمواصفات، وبلغت الكمية المضبوطة في السيارة النصف نقل 74 ألف كمامة، أما السيارة الثانية فكان داخلها 12 ألف كمامة.

تحفظت مباحث التموين على الكمية المضبوطة، وحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
الكمامات غير المطابقة المضبوطة

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ملعب ONTime - عبد الظاهر السقا: النادي المصري ينفق أكثر من 100 مليون جنيه في الموسم

ملعب ONTime - عبد الظاهر السقا: النادي المصري ينفق أكثر من 100 مليون جنيه في الموسم

ملعب ONTime - التوأم يكشفان مستندات في أزمتهما مع المصري.. وتعليق عبد الظاهر السقا

ملعب ONTime - التوأم يكشفان مستندات في أزمتهما مع المصري.. وتعليق عبد الظاهر السقا

فيروس كورونا يواصل الانتشار عالميا والإصابات تتخطى 7 ملايين والوفيات 403 آلاف | #من_مصر

فيروس كورونا يواصل الانتشار عالميا والإصابات تتخطى 7 ملايين والوفيات 403 آلاف | #من_مصر

بروتوكول مصر لعلاج كورونا من أوائل بروتوكولات العالم التي ضمت مضادات تجلط الدم | #من_مصر

بروتوكول مصر لعلاج كورونا من أوائل بروتوكولات العالم التي ضمت مضادات تجلط الدم | #من_مصر

شبكة عيون الإخبارية