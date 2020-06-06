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طلاب "دبلومات تربية بنها" يطالبون باستبدال الامتحان التحريري

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طلاب "دبلومات تربية بنها" يطالبون باستبدال الامتحان التحريري طلاب "دبلومات تربية بنها" يطالبون باستبدال الامتحان التحريري

مصراوي Masrawy

09:17 م السبت 06 يونيو 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

طالب طلاب في الدبلوم الخاص، شعبة تربية خاصة بجامعة بنها، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وعميدة كلية التربية بالجامعة، باستبدال الامتحان التحريري، بامتحانات عملية كوسيلة مناسبة للتقييم، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، بسبب المستجد.

وذكر بيان صادر عن طلاب، اليوم السبت، أنه "في ظل الأوضاع الخاصة التي تمر بها البلاد، وجائحة فيروس كورونا المستجد، وجهود الدولة المبذولة للسيطرة على الوضع الحالي للحد من انتشار المرض، والضغوط التي تقع على عاتقنا نفسيا وبدنيا وعصبيا كطلاب يقطعون المسافات للوصول للجامعة والمخاطر الجسيمة المتوقعة حيال التجمعات في المواصلات، ولا يخفى على حضرتكم أننا من محافظات مختلفة، والكثير منا آباء وأمهات ولدينا أطفال، ونظرًا لأن حالات الإصابة في تزايد مستمر وملحوظ ما يهدد بكارثة حل نزول جميع الطلبة، لذلك نطالب بأن يتم استبدال الامتحان التحريري بعمل أبحاث علمية كوسيلة مناسبة للتقييم وذلك لما للبحث العلمي من أهمية كبيرة في مجال دراستنا.

وتابع البيان: "نرى أننا الأحق بالبحث العلمي كوسيلة فعالة للتقييم، وعليه نلتمس من سيادتكم رفع معاناة السفر والاختلاط عن كاهلنا وتقييمنا بما هو مجال دراستنا".
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