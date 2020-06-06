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محافظة جنوب سيناء تعلن عن طرح 45 وظيفة

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مصراوي Masrawy

04:50 م السبت 06 يونيو 2020

جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، عن المسابقة رقم (1) للعام 2020، والتي تتضمن حاجة المحافظة لشغل بعض المسميات الوظيفية، وذلك وفقًا للنظام الوظيفي، طبقًا لقرار وزير التخطيط رقم (125) لسنه2018، وفقًا للضوابط والقواعد الواردة بذات القرار.

وقال اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة في حاجة لشغل 45 وظيفة، منها 8 وظائف باحث قانوني، بشرط أن يكونوا من الحاصلين على ليسانس حقوق، أو ليسانس شريعة وقانون تخصص قانون.

وكذا جرى الإعلان عن الحاجة إلى 10مهندسين، بينهم "4 مدني، 2 إنشاء، و 2 طرق" وكذا مهندس كهرباء، ومساحة، وميكانيكا سيارات، وعمارة، وتخطيط عمراني"، حاصلين على بكالوريوس هندسة.

كما تعلن المحافظة عن حاجتها لوظائف بنظام السركي، بينهم 7 مهندسين و 5 فني كهرباء، بشرط الحصول على مؤهل متوسط أو فوق متوسط قسم كهرباء، و15 سائق معدات ثقيلة، على أن تكون لديه رخصة قيادة درجة ثانية، أو رخصة قيادة معدات ثقيلة.

وأوضح المحافظ، أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، أو بإدارة خدمة المواطنين بالوحدات المحلية التابع لها الشخص المتقدم للوظيفة، وذلك خلال الفترة من 7 يونيو 2020 وحتى 21 من الشهر ذاته.

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