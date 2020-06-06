أخبار عاجلة

وسائل إعلام: وزير الدفاع ورئيس الأركان رفضا طلب ترامب نشر 10 آلاف جندي لفض الاحتجاجات -
مظاهرة تجمع الفلسطينيين والإسرائيليين -
هذه الدول عانت من انتكاسة "كورونا" فشدَّدت القيود مجددًا.. فهل تعيدها السعودية؟ -
بعد تجاوز سقف الـ 3 آلاف إصابة بكورونا.. المسنون يدفعون ثمنًا لطيش فئة واستهتارها -
هاني شاكر يعلِّق على صورته بين لاعبي النصر -
"بلدية المسفلة" تواصل الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية بحوش بكر بمكة -
ترقية "السواط" المتحدث الرسمي لـ"هيئة مكة" إلى المرتبة الـ 11 -
ملعب ONTime - عبد الظاهر السقا: النادي المصري ينفق أكثر من 100 مليون جنيه في الموسم -
ملعب ONTime - لقاء مع "عبدالظاهر السقا وخالد مهدي" في ضيافة "سيف زاهر" بتاريخ 7/6/2020 اللقاء كامل -
مساء dmc - طبيب متعافي من كورونا ومتبرع ببلازما يتحدث لأول مرة عن تجربته مع المرض وتبرعه بالبلازمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزيرة البيئة: التناغم مع الطبيعة فرصة حقيقية لحماية الإنسان والكوكب

Print
وزيرة البيئة: التناغم مع الطبيعة فرصة حقيقية لحماية الإنسان والكوكب وزيرة البيئة: التناغم مع الطبيعة فرصة حقيقية لحماية الإنسان والكوكب

مصراوي Masrawy

01:36 ص السبت 06 يونيو 2020

كتب- محمد نصار:

تشارك العالم في إحياء اليوم العالمي للبيئة، 5 يونيو 2020 من خلال الاحتفال على منصات التواصل الاجتماعي لوزارة البيئة، تحت شعار "حان وقت الطبيعة" بعرض عدد من الفيديوهات والتنويهات للتوعية بأهمية الطبيعة وتنوعها البيولوجي للإنسان ودور الفرد والمجتمع في المشاركة في حماية هذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن ما يتعرض له العالم من انتشار فيروس كوفيد 19 هو رسالة للإنسانية وناقوس خطر للحث على أهمية السعي والعمل الجاد للتناغم مع الطبيعة باعتبارها الفرصة الحقيقية لحماية الإنسان وكوكب الأرض لتحويل تلك المحنة إلى فرصة حقيقة بالانضمام إلى ركاب حماية الطبيعة وتنوعها البيولوجي والذي لم يعد رفاهية بل لابد أن يكون جزء أساسي من تفكيرنا وحياتنا اليومية الآن وعلى كافة المستويات لبناء مستقبل متناغم مع الطبيعة ويتم إدارته على نحو مستدام لضمان صحة الإنسان وكوكب الأرض التي تعد مترابطة الكل فيها سواء وليس ببعيد عن الأخطار.

5ea4d627-be34-4cf3-8605-27e0085e78c5

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ملعب ONTime - عبد الظاهر السقا: النادي المصري ينفق أكثر من 100 مليون جنيه في الموسم

ملعب ONTime - عبد الظاهر السقا: النادي المصري ينفق أكثر من 100 مليون جنيه في الموسم

ملعب ONTime - التوأم يكشفان مستندات في أزمتهما مع المصري.. وتعليق عبد الظاهر السقا

ملعب ONTime - التوأم يكشفان مستندات في أزمتهما مع المصري.. وتعليق عبد الظاهر السقا

فيروس كورونا يواصل الانتشار عالميا والإصابات تتخطى 7 ملايين والوفيات 403 آلاف | #من_مصر

فيروس كورونا يواصل الانتشار عالميا والإصابات تتخطى 7 ملايين والوفيات 403 آلاف | #من_مصر

بروتوكول مصر لعلاج كورونا من أوائل بروتوكولات العالم التي ضمت مضادات تجلط الدم | #من_مصر

بروتوكول مصر لعلاج كورونا من أوائل بروتوكولات العالم التي ضمت مضادات تجلط الدم | #من_مصر

شبكة عيون الإخبارية