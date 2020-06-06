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مساء dmc - طبيب متعافي من كورونا ومتبرع ببلازما يتحدث لأول مرة عن تجربته مع المرض وتبرعه بالبلازمة
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الاثنين 08 يونيو 2020 03:17 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
باب الخلق| القصة الكاملة لأهم دكتور في تاريخ مصر علي إبراهيم باشا
مصر
Al Nahar TV
السبت 06 يونيو 2020 01:05 صباحاً
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