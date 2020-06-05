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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إن من مؤشرات سوء التغذية في مصر، التأخر العقلي، وقلة التحصيل الدراسي، والتسرب من التعليم، وزيادة فرص الإصابة بالسمنة، ومرض السكري.

أوضح في بيان اليوم الجمعة، أن طفلاً من كل 3 أطفال دون 5 سنوات في مصر يعانون من التقزم "الطول بالنسبة للعمر"، وطفلًا من كل 10 أطفال دون 5 سنوات يعانون من النحافة "انخفاض الوزن بالنسبة للطول"، وهم بذلك يعانون من قلة القدرة الحركية والإنتاجية والتحصيل المدرسي وأكثر عرضه للإصابة بالسمنة لاحقاً.

وأشار "توفيق" إلى وجود طفل من كل 3 أطفال أقل من 5 سنوات، وسيدة من كل 4 سيدات في عمر الإنجاب يعانون من الأنيميا وفقر الدم، والأطفال بذلك عرضة لقلة التحصيل المدرسي وتأخر النمو الذهني.

ولفت إلى وجود 4 من كل 10 سيدات يُرضعن رضاعة طبيعية في أول 5 شهور فقط، وهو ما يجعل الأطفال عرضه لسوء التغذية والإصابة بالأمراض المعدية ونقص المناعة.