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نائب وزير الصحة يكشف مؤشرات سوء التغذية: ثلث أطفال يعانون من الأنيميا

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نائب وزير الصحة يكشف مؤشرات سوء التغذية: ثلث أطفال مصر يعانون من الأنيميا نائب وزير الصحة يكشف مؤشرات سوء التغذية: ثلث أطفال يعانون من الأنيميا

مصراوي Masrawy

02:22 م الجمعة 05 يونيو 2020

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إن من مؤشرات سوء التغذية في ، التأخر العقلي، وقلة التحصيل الدراسي، والتسرب من التعليم، وزيادة فرص الإصابة بالسمنة، ومرض السكري.

أوضح في بيان اليوم الجمعة، أن طفلاً من كل 3 أطفال دون 5 سنوات في مصر يعانون من التقزم "الطول بالنسبة للعمر"، وطفلًا من كل 10 أطفال دون 5 سنوات يعانون من النحافة "انخفاض الوزن بالنسبة للطول"، وهم بذلك يعانون من قلة القدرة الحركية والإنتاجية والتحصيل المدرسي وأكثر عرضه للإصابة بالسمنة لاحقاً.

وأشار "توفيق" إلى وجود طفل من كل 3 أطفال أقل من 5 سنوات، وسيدة من كل 4 سيدات في عمر الإنجاب يعانون من الأنيميا وفقر الدم، والأطفال بذلك عرضة لقلة التحصيل المدرسي وتأخر النمو الذهني.

ولفت إلى وجود 4 من كل 10 سيدات يُرضعن رضاعة طبيعية في أول 5 شهور فقط، وهو ما يجعل الأطفال عرضه لسوء التغذية والإصابة بالأمراض المعدية ونقص المناعة.

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