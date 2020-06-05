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تحرك جديد.. "نقابة أطباء الشرقية" تُقر صرف مبالغ مالية لـ"ضحايا كورونا"

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تحرك جديد.. "نقابة أطباء الشرقية" تُقر صرف مبالغ مالية لـ"ضحايا كورونا" تحرك جديد.. "نقابة أطباء الشرقية" تُقر صرف مبالغ مالية لـ"ضحايا كورونا"

مصراوي Masrawy

04:12 م الجمعة 05 يونيو 2020

الشرقية – فاطمة الديب:

أقرت النقابة العامة للأطباء بالشرقية، عن صرف 10 آلاف جنيه لكل طبيب يُصاب بفيروس "كورونا" المُستجد، و20 ألف جنيه لأسر المتوفين من الأطباء المُسجلين بسجلات النقابة.

وقالت النقابة، في بيانٍ لها، نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة: "نظرًا لما تمر به البلاد من ظرف جائحة كورونا، ونظرًا للمخاطر التي يتعرض لها الأطباء من أخطار جمة وطول فترة العزل، قرر مجلس نقابة أطباء الشرقية صرف، بحد أقصى، مبلغ 10 آلاف جنيه للمصاب".

وتابع البيان: "صرف 20 ألف جنيه للمتوفى من الأطباء المسجلين في نقابة أطباء الشرقية، من حساب صندوق دعم و رعاية الأطباء.. حمى الله وشعبها وأطقمها الطبية".

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