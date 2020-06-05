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أدار مكتب محافظ المنيا 18 عامًا.. تعيين خالد عزت رئيسًا لمركز مطاي

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أدار مكتب محافظ المنيا 18 عامًا.. تعيين خالد عزت رئيسًا لمركز مطاي أدار مكتب محافظ المنيا 18 عامًا.. تعيين خالد عزت رئيسًا لمركز مطاي

مصراوي Masrawy

01:01 م الجمعة 05 يونيو 2020

المنيا – محمد النادي:

شملت حركة المحليات داخل محافظة المنيا، التي أصدرها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تحريك 3 من رؤساء المركز القدامى لمراكز "المنيا، ومطاي، وأبوقرقاص"، والدفع بـ3 جدد لمراكز "سمالوط، وملوي وديرمواس"، والإبقاء على 2 من رؤساء المراكز في "العدوة، وبني مزار"

وأصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قرارا بتعيين خالد عبد الرؤوف عزت مدير الإدارة العامة لشؤون مكتب المحافظ رئيسا لمركز ومدينة مطاي.

وجاء قرار تولي "عبدالرؤوف" رئيسًا لمركز ومدينة مطاي، بعد مرور 18 عامًا من توليه رئاسة مكتب محافظ المنيا، منذ نهاية عام 2002 في عهد اللواء حسن حميدة المحافظ الأسبق، مرورًا باللواء فؤاد سعد الدين، واللواء أحمد ضياء الدين، واللواء سراج الدين الروبي، والدكتور مصطفى عيسى، واللواء صلاح الدين زيادة، واللواء طارق نصر، واللواء عصام البديوي، واللواء قاسم حسين، حتى المحافظ الحالي اللواء أسامة القاضي.

ووصف أهالي المنيا، من خلال تعليقاتهم على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خالد عبد الرؤوف، بالصندوق الأسود للمحافظة، بسبب توليه فترة كبيرة مديرًا لمكتب المحافظ، وخبرته في عمل المحليات.

وشملت الحركة، نقل محمد سيد علي رئيس مركز ومدينة المنيا رئيسا لمركز ومدينة سمالوط، ونقل محمد صلاح ناجي رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص رئيسا لمركز ومدينة المنيا، ونقل محمد حلمي محمد رئيس مركز ومدينة مطاي رئيسا لمدينة ومركز أبوقرقاص.

وشملت الحركة أيضًا، تعيين محمد محمود عزت رئيسًا لمركز ومدينة مغاغة، بعد تولي اللواء إيهاب زهني رئيسا لحي روض الفرج بالقاهرة، وتعيين نبيلة علي محمود رئيس مركز ومدينة الفتح بأسيوط رئيسا لمركز ومدينة ديرمواس، وتعيين سعد محمد البدري رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر رئيسا لمدينة ملوي.

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