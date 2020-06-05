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التنمية المحلية: "صوتك مسموع" تلقت 1521 شكوى خلال مايو

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التنمية المحلية: "صوتك مسموع" تلقت 1521 شكوى خلال مايو التنمية المحلية: "صوتك مسموع" تلقت 1521 شكوى خلال مايو

مصراوي Masrawy

10:43 ص الجمعة 05 يونيو 2020

كتب- محمد نصار:

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول جهود مبادرة "صوتك مسموع"، خلال شهر مايو 2020 لحل شكاوي المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية وسرعة الإستجابة لها.

وقال "شعراوي"، إن عدد الرسائل التي وردت إلى المبادرة خلال شهر مايو بلغت حوالى ١٠١٦٦ رسالة عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة سواء الصفحة الرسمية على الفيسبوك أو رقم الواتساب أو الخط الساخن أو الإيميل، تضمنت تلك الرسائل 1521 شكوى، وتم الرد على 1112 شكوى بنسبة 73 % وجارى حل 409 شكوي بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات .

وأضاف، في بيان اليوم الجمعة، أن مبادرة "صوتك مسموع"، تلقت منذ إطلاقها فى نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى أبريل الماضى أكثر من 151ألف و 378 رسالة منها 34 ألف و418 شكوي وتم حل 32 ألف و901 شكوى بنسبة 95.9 % وجارى حل باقى الشكاوى.

وأشار التقرير إلى أن أكثر المحافظات استجابة للشكاوى خلال شهر مايو هي (مطروح – القليوبية – أسوان – المنيا – أسيوط – الدقهلية - الغربية)، كما أكد التقرير تنوع شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة خلال شهر مايو ما بين شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها 832 شكوى والإشغالات 417 شكوى ومخالفات البناء 151 شكوى والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 75 شكوى والفساد 46 شكوي .

وشدد وزير التنمية المحلية، على اهتمام الوزارة بشكاوى المواطنين خاصة التي تتعلق بمحاور مبادرة صوتك مسموع وهى البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمخلفات والقمامة والفساد والإشغالات، مؤكداً سعي الوزارة الدائم للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم من الإدارة المحلية بكافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء .

وأشار "شعراوي"، إلى أن كافة العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات يبذلون أقصى جهدهم لخدمة المواطن وتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم.

وفي السياق ذاته قال وزير التنمية المحلية: في إطار المتابعة المستمرة من الوزارة لجهود المحافظات في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار ، تلقت مبادرة "صوتك مسموع" منذ منتصف مارس الماضي وحتى نهاية مايو 2020 حوالى ٨٤٥٩ شكوى ورسالة من المواطنين عبر وسائل التواصل المعلنة للمبادرة.

وأوضح شعراوي، أن المبادرة تتلقى شكاوى المواطنين فيما يخص تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمجابهة الفيروس والتي من أهمها إغلاق المقاهي والكافيهات، بالإضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية والحضانات وعدم إقامة الأسواق ومنع التجمعات.

وأشاد شعراوى بجهود العاملين فى مبادرة " صوتك مسموع" بالديوان العام للوزارة وكافة المحافظات وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين وسرعة الإستجابة لها .

يذكر أن وزارة التنمية المحلية أطلقت مبادرة صوتك مسموع لتلقي شكاوى المواطنين في خمسة محاور ومن خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتساب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني Info@mld.gov.egوذلك تيسيراً على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.

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