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وفاة نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

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وفاة نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا وفاة نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

11:40 ص الخميس 04 يونيو 2020

أسيوط- محمود عجمي:

توفي الدكتور محمود جابر، نائب رئيس الجامعة الأسبق، والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة، اليوم الخميس، داخل مستشفى الراجحي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

كان الدكتور محمود جابر، المستشار الهندسي لرئيس جامعة أسيوط، أصيب بفيروس كورونا ونقل على إثر ذلك إلى مستشفى الراجحي للعزل، وتدهورت حالته الصحية، ما أدى إلى وفاته.

ونعى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، وفاة مستشاره الهندسي الأستاذ الجامعي الراحل، واصفًا إياه بأحد القامات العلمية والإنسانية المرموقة، وأحد مؤسسي الجامعة وشخصياتها البارزة، ممن خدموا الجامعة خلال تاريخه المشرف ومناصبه المتعددة بكل إخلاص وتفاني.

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