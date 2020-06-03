أصغرهم تجاوز الستين.. تعافي 18 حالة مُسنة من كورونا بمستشفى العجمي

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد البدري:

أعلن مستشفى العجمي النموذجي بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، خروج 18 حالة مسنة، بعد تعافيهم من فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المتماثلين للشفاء إلى 184 شخصًا.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمي، إن الحالات المتماثلة للشفاء اليوم ضمت 10 سيدات و8 رجال، لافتة إلى أن أصغر الحالات تجاوز الستين عامًا، بينما كانت أكبر الحالات لسيدة عمرها 88 عامًا.

وأضافت في تصريح لـ"مصراوي" أن جميع الحالات خضعت لرعاية مكثفة بلغ متوسطها قرابة الشهر، لافتة أن جميع الحالات استجابت للبروتوكول العلاجي، وجرى عمل الفحوصات اللازمة لهم وفقًا للإجراءات المتبعة بوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأشارت إلى أن إجراءات خروج الحالات تمت بعد سحب أكثر من مسحة لكل منهم، والتي جاءت جميعها سلبية لفيروس كورونا، موضحة أنه يتم نقل الحالات بسيارات مخصصة إلى أماكن إقامتهم بالمحافظات المختلفة.

ووجه عدد من كبار السن المتعافين الشكر للطاقم الطبي بمستشفى العجمي، ثمنوا خلاله جهود العاملين بمستشفى العزل، والرعاية التي تلقوها خلال فترة العلاج.