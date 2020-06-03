أخبار عاجلة

مساء dmc - د. أشرف ذكي: حالة الفنانة رجاء الجداوي مستقرة ومازالت في الرعاية المركزة -
أمطار خفيفة صباحا في منطقة مدينة نصر -
اليوم - اتحاد الكرة يعلن شفاء محمود سعد المدير الفني للاتحاد من فيروس كورونا -
SpaceX تطلق أحدث مجموعة من الأقمار الصناعية للإنترنت -
اليوم - "هيئة الأرصاد": ارتفاع في درجات الحرارة غدا الخميس -
جمهور التالتة - حلقة الأربعاء 3/6/2020 مع الإعلامى إبراهيم فايق - الحلقة الكاملة -
جمهور التالتة - لقاء خاص وحصري مع المدفعجي "معتز إينو" نجم الأهلي الاسبق -
ملعب ONTime - لقاء مع كابتن "محمد حلمي" في ضيافة أحمد شوبير بتاريخ 3/6/2020 اللقاء كامل -
جمهور التالتة - حلقة الأربعاء 3/6/2020 مع الإعلامى إبراهيم فايق - الحلقة الكاملة -
جمهور التالتة - لقاء خاص وحصري مع المدفعجي "معتز إينو" نجم النادي الاهلي السابق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بعد انتشار أساليب خاطئة.. الصحة العالمية تنشر الطريقة الآمنة للتخلص من الكمامة

Print
بعد انتشار أساليب خاطئة.. الصحة العالمية تنشر الطريقة الآمنة للتخلص من الكمامة بعد انتشار أساليب خاطئة.. الصحة العالمية تنشر الطريقة الآمنة للتخلص من الكمامة

مصراوي Masrawy

04:07 م الأربعاء 03 يونيو 2020

كتب - أحمد جمعة:

نشر مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، الطريقة الصحيحة للتخلص من الكمامة، بعد انتاء العديد من الأساليب الخاطئة والتي قد تتسبب في نقل العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب منشور توعوي اليوم الأربعاء، وجهت المنظمة بعدم لمس الجهة الأمامية من الكمامة والتخلص منها في سلة المهملات، مع غسل اليدين بالماء والصابون.

وشددت الصحة العالمية على أن استخدام الكمامة ليس بديلاً عن الطرق الأخرى الأكثر فعالية لحماية نفسك والآخرين من عدوى "كورونا"، مثل المواظبة على غسل اليدين وتغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال، والحفاظ على مسافة متر واحد (3 أقدام) على الأقل بينك وبين الآخرين.

EZliDYYXkAAiQdW

اقرأ أيضًا:

10 نصائح و7 أخطاء.. "الصحة العالمية" تنشر الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامات

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"من مصر" يقدم نصائح طبية ونفسية للمشاهدين للوقاية من فيروس كورونا

"من مصر" يقدم نصائح طبية ونفسية للمشاهدين للوقاية من فيروس كورونا

إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج.. و"من مصر" يقدم نصائح مهمة لمواجهة فيروس كورونا | #من_مصر

إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج.. و"من مصر" يقدم نصائح مهمة لمواجهة فيروس كورونا | #من_مصر

نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة "كورونا" لـ"من مصر": الاختبارات المنزلية ليست دليلا على الإصابة

نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة "كورونا" لـ"من مصر": الاختبارات المنزلية ليست دليلا على الإصابة

خبير أمن معلومات لـ"من مصر": يجب على الأهالي مراقبة استخدام أبنائهم لتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي

خبير أمن معلومات لـ"من مصر": يجب على الأهالي مراقبة استخدام أبنائهم لتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي

شبكة عيون الإخبارية