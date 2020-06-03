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نائب وزير الصحة: 30 سنة زيادة في متوسط البقاء على قيد الحياة خلال 50 عامًا (إنفوجرافيك)

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نائب وزير الصحة: 30 سنة زيادة في متوسط البقاء على قيد الحياة خلال 50 عامًا (إنفوجرافيك) نائب وزير الصحة: 30 سنة زيادة في متوسط البقاء على قيد الحياة خلال 50 عامًا (إنفوجرافيك)

مصراوي Masrawy

03:14 م الأربعاء 03 يونيو 2020

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، إن متوسط سنوات البقاء على قيد الحياة في للذكور والإناث، زاد 30 سنة خلال الفترة من عام 1950 حتى عام 2000.

وأوضح "توفيق" في بيان اليوم الأربعاء، أن متوسط سنوات البقاء عام 1950 كان حوالي 38.71 سنة، وارتفع عام 2000 إلى 71.05 سنة، ومن المتوقع أن يصل عام 2030 إلى 76.17 سنة، وعام 2050 إلى 79.10 سنة، وعام 2100 إلى 84.66 سنة.

وبشأن متوسط عدد سنوات البقاء على قيد الحياة عند الولادة حسب النوع، أشار نائب وزير الصحة إلى أن متوسط البقاء للإناث عند الولادة عام 2020 يصل إلى 74.7 سنة، وللذكور 69.9 سنة، أما المتوسط عند الولادة عام 2030 للإناث 76.2 سنة، وللذكور 71.4 سنة، وعند الولادة عام 2050 للإناث 79.1 سنة، وللذكور 74.4 سنة، وعند الولادة عام 2075 للإناث 82.4 سنة، وللذكور 78.5 سنة، وعند الولادة عام 2100، للإناث 84.6 سنة، وللذكور 82.1 سنة.

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