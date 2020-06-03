النظام السوري يفتتح طريقا دوليا مغلقا منذ 2012

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جي بي سي نيوز :- أعلن النظام السوري، الأحد، عن فتح طريق "الرقة -حلب" الدولي بعد إغلاقه لأكثر من ثماني سنوات، منذ عام 2012.

جاء ذلك وفق ما أكده محافظ الرقة، عبيد الحسن، في تصريح لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، بأنه تم فتح الطريق الذي يربط محافظة حلب مع محافظة الرقة مرورا بمدينة الطبقة.

يشار إلى أن الطريق مغلق منذ أواخر عام 2012، وتم منذ ذلك الوقت تحويل حركة المرور بين جميع مناطق الرقة والمحافظات الأخرى إلى طريق السلمية.

ويعتبر النظام السوري، أن إعادة فتح الطريق الدولي، سيسهم في حل مشكلة تنقلاته بين الرقة وريفها من جهة والمحافظات الأخرى من جهة أخرى.

ولم تأت بعد تعليقات من قوات سوريا الديمقراطية والمعارضة السورية على الأمر.

وتحاول روسيا استباق بدء الولايات المتحدة بتطبيق قانون "قيصر" لحماية المدنيين في سوريا، وذلك من خلال اتخاذ خطوات استباقية على الأرض، وفي مقدمتها إعادة افتتاح الطرق الدولية التي تربط مناطق سيطرة النظام، بالمعارضة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وسبق أن افتتح النظام السوري الطريق الدولي (M4) شمال شرق سوريا، الذي يربط المحافظات الشرقية السورية (الرقة-الحسكة)، بحلب، أمام حركة المرور.

عربي 21