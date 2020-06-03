مذكرة تفاهم بين مؤسستي ساويرس والغرير لدعم فرص تعليم الشباب المصري

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مصراوي Masrawy

القاهرة (مصراوي)

وقعت مؤسستا ساويرس للتنمية الاجتماعية وعبد الله الغرير للتعليم مذكرة تفاهم لدعم فرص تعليم الشباب المصري، ما يمكنه من الالتحاق ببرنام الغرير للمفكرين اليافعين.

تعمل المؤسستان على التعاون من خلال برامجهما المخصصة لدعم الشباب وتوظيف منصّتيهما للإسهام في تعليم الشباب في مصر وتنمية مهاراتهم ورفع كفاءاتهم، بحسب بيان عن المؤسيتين.

تم توقيع المذكرة في فعالية جرت مراسمها على الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المؤسستان إنه منصّات التعلّم عن بعد في ظل الجائحة باتت أكثر أهمية من أي وقتٍ مضى، لا سيما من ناحية تأمين فرص التعليم للشباب والحرص على استمراريتها، على الرغم من التحديات العالمية للظرف الراهن.

توفر مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم منصّة برنامج الغرير للمفكرين اليافعين لخدمة المستفيدين من برامج مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى تدريب فريق عمل المؤسسة على دعم الجهود المبذولة من أجل وصول البرنامج إلى الشباب في شتى أنحاء مصر.

ومن المقرر أن يتم تدريب أعضاء من مختلف البرامج التابعة لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية على استخدام منصّة برنامج الغرير للمفكرين اليافعين.

يشار إلى هذه هل الشراكة الرسمية الأولى بالنسبة إلى مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم في مصر فيما يتعلق ببرنامج الغرير للمفكرين اليافعين.

وتوفر الشراكة منصة برنامج المفكرين اليافعين الإلكترونية وأداة التعلم عبر الانترنت، دعماً للشباب المهتمين باستكشاف الخيارات المهنية المطروحة بعد مرحلة المدرسة وبتطوير مهاراتهم الشخصية المطلوبة للنجاح والحصول على كافة المعلومات المتعلقة بعملية الانتقال من المراحل التعليمية إلى مرحلة العمل.

وقالت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، "ترمي استراتيجيتنا إلى العمل عن كثب مع شركائنا من أجل تحقيق إنجازات أكبر على صعيد هدفنا المشترك، ألا وهو تأمين الفرص التعليمية عالية الجودة للشباب من أجل الارتقاء بمستواهم المعيشي".

وأوضحت أن الشراكة بمثابة مثال على التعاون بين المؤسسات العربية من أجل تحقيق أهدافٍ أسمى، مشيرة إلى أن هناك هجف مشترك بين المؤسستين يتمثل في تمكين الشباب في منطقة الشرق الأوسط ودعمهم ليكونوا من أعمدة الازدهار والتطور في المنطقة.»

ستتولّى مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عملية نشر برنامج الغرير للمفكرين اليافعين على ألف شاب مصري من المستفيدين الحاليين والخرّيجين من برامج المؤسسة، بما في ذلك منحة ساويرس للطلاب ذوي الإعاقة، وبرنامج المنح الدراسية بالمعهد الفني للتمريض بالجونة، ومنحة "المستقبل داخل الحدود" للحصول على الدبلوم الثانوي الفندقي من المدرسة الألمانية الفندقية بالجونة، ومنحة مؤسسة ساويرس للحصول على الدبلوم الفني والصناعي من معهد دون بوسكو.

من ناحيتها، أعربت المهندسة نورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، عن فخرها ب"هذه الشراكة القيمة".

وقالت سليم: "لقد استثمرت مؤسسة ساويرس على مدى 19 عاماً في تعزيز قطاع التعليم وتوظيف الشباب، لا سيما المهمشين منهم، وسيسمح لنا هذا التعاون أن نتوسّع بنطاق أهدافنا وإنجازاتنا."

وأضافت أن برنامج الغرير للمفكرين اليافعين يساعد الطلاب الشباب في تطوير المهارات الشخصية اللازمة في بيئة العمل التنافسية.

وقالت إن البرنامج متوفر عبر الانترنت، الأمر الذي يجعله أكثر أهمية في ظل الظروف التي نعيشها اليوم. ونحن على ثقة بأننا نخطو خطوة البداية في رحلة تعاون ستكلّل بالنجاح.

تم إطلاق برنامج الغرير للمفكرين اليافعين في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2018، ليشكّل مصدراً تفاعلياً متوفراً باللغتين العربية والإنجليزية، يدعم عملية الانتقال من مقاعد الدراسة إلى الحياة العملية.

يضم البرنامج أكثر من 14,000 مستخدم مسجّل.

تُعد هذه الشراكة الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل نحو انتشار هذا البرنامج في شتى أنحاء العالم العربي، وتوفيره للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و35 سنة والذين يهدفون إلى تطوير مهاراتهم الشخصية ومعرفتهم وإدراكهم بعالم العمل والمهارات المطلوبة من أجل تحقيق النجاح في المستقبل.