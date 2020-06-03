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تعديل مواعيد العمل الرسمية في المصالح الحكومية بالوادي الجديد

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تعديل مواعيد العمل الرسمية في المصالح الحكومية بالوادي الجديد تعديل مواعيد العمل الرسمية في المصالح الحكومية بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

09:56 ص الأربعاء 03 يونيو 2020

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

قرر محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الأربعاء، تعديل مواعيد العمل الرسمية في المصالح الحكومية والمديريات الخدمية.

وأكد الزملوط، صدور القرار رقم 152 لسنة 2020، تعديل مواعيد العمل لتبدأ من الساعة 7 صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا وذلك في ديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية، ومديرية الخدمات بالمحافظة.

وأضاف المحافظ، ببدء تطبيق القرار فور صدوره على جميع الجهات المعنية في مراكز وقرى المحافظة، وذلك بسبب درجات الحرارة المرتفعة في أشهر الصيف، لتقليل أوقات تواجد الموظفين العموميين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس " كورونا" المستجد.

قرار محافظ الوادي الجديد بتعديل مواعيد العمل

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