زراعة 19316 فدانًا بالخضروات والمحاصيل الصيفية في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، حصر المساحات المنزرعة بالمحاصيل الصيفية والخضر للموسم الحالي 2020، بإجمالي 19316 فدانًا.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، المهندس إسماعيل رضوان، زراعة 17 صنفًا من الخضر على مساحة 659 فدانًا على مستوى المراكز الإدارية الخمسة، بينما جرى زراعة 21 صنفًا من المحاصيل الصيفية على مساحة 18657 فدانًا بزمام المحافظة.

وأضاف إسماعيل، توافر كميات من الأسمدة بمقار الجمعيات الزراعية التعاونية، وذلك لضمان تسميد المحاصيل الصيفية على مستوى القرى والمدن بمراكز المحافظة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لأرصدة الأسمدة.