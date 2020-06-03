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متحدث الصحة يكشف سبب ارتفاع وفيات كورونا

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متحدث الصحة يكشف سبب ارتفاع وفيات كورونا متحدث الصحة يكشف سبب ارتفاع وفيات كورونا

مصراوي Masrawy

01:33 ص الأربعاء 03 يونيو 2020

متحدث الصحة يكشف سبب ارتفاع وفيات كورونا

أرجع المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، ارتفاع نسبة وفيات كورونا في الفترة الأخيرة إلى رفض ذوي المصابين نقلهم إلى المستشفيات.

وقال مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في " المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن بعض الحالات عندما تظهر نتيجتها إيجابية ونتصل بها لإرسال الإسعاف لنقل المريض إلى المستشفى، يرفض ذويه، وعندما تتدهور حالته يأتون به إلى المستشفى، لكنه يتوفى.

وأضاف مجاهد أن أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل وكبار السن المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19)، لابد من انتقالهم إلى مستشفيات العزل، لتلقي العلاج تحت إشراف الأطباء وعنايتهم. وأشار إلى أن هؤلاء بقاؤهم في المنزل يعرض حياتهم للخطر.

كما أكد مجاهد أنه "ليس لدينا أزمة في المستشفيات، ويتوفر 350 مستشفى على مستوى الجمهورية لاستقبال المرضى وفحصهم وتوفير أماكن العزل".

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