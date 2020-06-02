مدير "الأمراض الصدرية": لا نستطيع تحديد ذروة "كورونا".. وبعض الحالات تتعافى دون علاج (حوار)​

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مصراوي Masrawy

حوار – أحمد جمعة:

كشف الدكتور وجدي أمين، مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، عن خطة تأهيل مستشفيات الصدر للعمل ضمن منظومة مستشفيات عزل مصابي فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه يجري العمل وفق خطة على 3 مراحل تشمل الأولى 9 مستشفيات على رأسها صدر العباسية.

وأرجع "أمين" في حواره مع مصراوي، زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا مؤخرًا إلى عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وزيادة الاختلاط، مشددًا على أنه لا يستطيع أحد تحديد موعد ذروة إصابات كورونا في مصر.

وأوضح أن مستشفيات الصدر الأقل في معدل الإصابات بين الأطقم الطبية نتيجة خبراتنا في التعامل مع الجوائح.. وإلى نص الحوار:

· وزارة الصحة اعتمدت خطة تجهيز مستشفيات الحميات والصدر لعزل مصابي كورونا.. كيف تطبقونها حالياً؟

في العموم يبلغ عدد مستشفيات الصدر 34 مستشفى على مستوى الجمهورية، وتقدم خدمات الأمراض الصدرية، ومنذ بداية الجائحة تم تخصيصها لفرز الحالات المشتبه في إصابتها بكورونا وتشخيصها وتحويلها إلى مستشفيات العزل.

ومنذ أن اعتمدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إدخال مستشفيات الصدر والحميات في منظومة العزل تم تقسيم مستشفيات الصدر إلى 3 مراحل، المرحلة الأولى بها 9 مستشفيات، والثانية 5 مستشفيات، والثالثة 4 مستشفيات، فضلا عن دخول مستشفيات أخرى تباعا طبقا لخطة التطوير الجارية حالياً.

· ما مستشفيات المرحلة الأولى التي ستدخل منظومة العزل؟

الـ 9 مستشفيات التي يتم تطويرها حالياً هي: صدر العباسية، صدر إمبابة، صدر شبين الكوم، وصدر دمياط، صدر المعمورة، صدر الإسماعيلية، صدر الفيوم، صدر أسيوط، صدر قنا، وصدر العمرانية التي كانت في المرحلة الثانية ودخلت في الأولى من التطوير.

هناك مرونة في تطبيق الخطة، وطالما انتهى التطوير بأي مستشفى يدخل الخدمة على الفور.

وبالفعل انتهى التطوير في بعض المستشفيات بمتابعة مستمرة من وزيرة الصحة واستطعنا في وقت قليل جدا رفع كفاءة قسم 6 بصدر العباسية وسعته 166 سرير عزل، إلى جانب باقي المستشفيات، وبدأت هذه المستشفيات في العمل كعزل للمصابين بالفيروس.

· وما هي مستشفيات المرحلة الثانية من التطوير.. والمدى الزمني لذلك؟

سيتم تطوير مستشفيات صدر دمنهور والمحلة والزقازيق والمنصورة يليها مستشفيات صدر كوم الشقافة ومنوف وبورسعيد وبني سويف وأسوان، وعندما تم إسناد أعمال رفع الكفاءة للمستشفيات يتم إعطاء برنامج زمني لمدة أسبوعين واقتربنا من استلام صدر العباسية والتجهيزات متوافرة عن طريق الوزارة.

· هل تستوعب المستشفيات الزيادة المطردة في عدد المصابين بكورونا؟

إلى الآن لا تزال المستشفيات قادرة على استيعاب زيادة عدد الإصابات، إذ يوجد 376 مستشفى يستقبل حالات الاشتباه والإصابة، والأسرة متوفرة، لكن مع زيادة الإصابات بشكل كبير قد تكون هناك مشكلة.

في المرحلة الحالية تقوم المستشفيات بالفرز والعزل للمصابين ونستطيع القيام بذلك؛ لأن أخصائيي الأمراض الصدرية قادرون على قراءة الآشعة ومدربون على تشخيص حالات كوفيد 19 جيدا، وحاليا يتم التعاون مع أكاديمية الأميرة فاطمة لتجهيز دورات تدريبية سواء في بروتوكولات العلاج أو مكافحة العدوى أو أعمال الرعاية المركزة لتدريب كل فئات العاملة في مستشفيات الصدر.

· هل الأطقم الطبية في مستشفيات الصدر كافية لمواجهة هذه الجائحة؟

إلى حد ما الأطقم الطبية متوافرة في المستشفيات، وفي حالة وجود نقص في بعض فئات الأطباء، نحاول تعويض ذلك بالتعاقدات لسد العجز.

· ما تفسيرك لارتفاع عدد الإصابات حالياً.. وهل وصلنا لمرحلة الذروة؟

الزيادة في الأساس سببها عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، فالعدد يتزايد بشكل مستمر، لكن لا يستطيع أحد أن يحدد إن كنا وصلنا لمرحلة الذروة من عدمه إلا بعد انخفاض الإصابات لأسبوعين متتاليين، ولا يوجد أحد يستطيع أن يتوقع أي شئ في أي جائحة، وكل ما تفعله الدولة أن تتخذ إجراءاتها للحد من انتشار الفيروس للخروج بأقل عدد من الإصابات والوفيات.

· هل قلقون من زيادة الأعداد عن الموجود حالياً؟

انخفاض الأعداد أو زيادتها متوقف على مدى انتشار العدوى، ولو كان هناك التزاما بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي فبالتأكيد ستنخفض أعداد الإصابات وتقل فرص العدوى، لكن الأعداد في زيادة بسبب زيادة الاختلاط.

· ما وضع أصحاب الأمراض الصدرية الذين يحصلون على الخدمة العلاجية مثل الدرن في ظل أزمة كورونا؟

وضعنا في حسابنا وجود مسارًا للمرضى المصابيين بكورونا بعيدًا عن باقي المرضى، فمصابي الدرن بشكل خاص تقدم لهم الخدمة الطبية كاملة لأنه لا يوجد مستشفى على مستوى الجمهورية منوط بها علاج هذه الحالات سوى مستشفيات الصدر، وبالتالي استطعنا الحفاظ على وظيفتنا بعلاج وتشخيص مرضى الدرن في مستشفياتنا إلى جانب أن لدينا مجموعة مستوصفات للأمراض الصدرية وعن طريقها تمكنا من توزيع العلاج على المنازل ومتابعة المرضى.

· وماذا عن موقف المرضى الذين يصرفون الأدوية من مستشفيات الصدر بعد تحويلها لعزل مصابي كورونا؟

كل مستشفى تحاول أن تغير البرنامج الوظيفي الخاص بها بما يتناسب مع الظروف الحالية بحيث نستطيع الحفاظ على عياداتنا التي تصرف علاج الدرن أو الأمراض المزمنة عن طريق تحديد مسارات معينة للمرضى وهذا يتم منذ بداية دخول المريض للمستشفى بفرزه أولا، فإذا كان اشتباه "كوفيد 19" يسير في مسار تشخيص الكوفيد حتى النهاية، أما لو كان مرضًا آخر يسير في مسار آخر بحيث لا توجد فرصة لانتقال للعدوى.

· مع زيادة التكدس على مستشفيات الصدر.. هل تم غلق بعض الأقسام داخلها؟

في البداية كان هناك قرار غلق العيادات الخارجية لكن الآن ليس غلقا كليا، ولكن على سبيل المثال قسم الأطفال في صدر العباسية يقوم بالتشخيص لحالات الدرن في الأطفال وهو قسم الأطفال الوحيد في مستشفيات الصدر ويحافظ على البرنامج الخاص به، إلى جانب التعاون مع بعض الجهات الأخرى فيتم تحويل بعض الحالات إلى مستشفيات جامعية أو خلافه، أما الحالات المختصة بمستشفيات الصدر لا تزال تعالج فيها.

· ألا يوجد تخوف على المرضى أو الأطفال الذين يعانون من أمراض صدرية من الإصابة بالعدوى داخل المستشفيات؟

كما قلت سابقا فهناك مسارات مختلفة داخل هذه المستشفيات لكل مريض ولكل فئة مسار معين وهذا قلل فرصة انتقال العدوى، الأهم في الأمراض الصدرية وهو مرض الدرن المقاوم للأدوية ولن نستطيع علاجه خارج مستشفيات الصدر، ولدينا 3 مراكز له في مستشفيات صدر العباسية والمعمورة والمنصورة، ويتم حجز المريض فترة من 6 إلى 8 شهور داخل المستشفى، وبالتالي هذه فترة طويلة على المريض لا يستطيع الحصول فيها على العلاج بالخارج إلى جانب أن عزله يقلل من انتشار العدوى في المجتمع فلابد أن يكون المريض محجوزا لدينا.

· ما عدد مرضى الدرن المقاوم للأدوية؟

لدينا تحت العلاج حوالي 231 مريضا وفي أول 4 شهور من العام الجاري حوالي 20 مريضًا جديدًا، ونسب الإصابة بالمرض في انخفاض، ونقدم الخدمة الطبية لهم كاملة ووزارة الصحة توفر كل الأدوية مجانا حتى لو كانت مستوردة، إلى جانب برنامج علاج متكامل للمرضى وأسرهم، والكشف على المخالطين وتقديم دعم نفسي للمرضىى.

· وما تكلفة علاجهم؟

تكلفة علاج المريض الواحد حوالي 4 آلاف دولار.

· هناك تكدس في استقبال المستشفيات للكثير من حالات الاشتباه.. ما خطتكم لحل هذه الأزمة؟

توسعنا في مناطق الفرز، فبدلا من وجود منطقة واحدة للفرز استطعنا فتح أكثر من منطقة وهذا خفف الازدحام، إلى جانب وجود خيام للفرز طبقا لتعليمات الوزيرة، وبالتالي نستطيع توفير مساحات كبيرة للفرز والأطباء متوفرين واستطعنا تعويض النقص وزيادة القوى البشرية لحالات الفرز.

· كيف تتعاملون مع الأطقم الطبية بالمستشفيات حالياً.. هل يتم حجزهم لأسبوعين أم تم إلغاء هذا النظام؟

طبقا لآخر تعليمات لإدارة مكافحة العدوى بالوزارة، لا يوجد سند علمي لعمل الأطباء 14 يوما متواصلة، وبالتعاون مع الغرفة المركزية لإدارة أزمة كورونا، بدأت الطواقم الطبية تعمل بالنظام العادي بنظام الشيفتات والنبطشيات المعتاد وحتى الآن تسير الأمور بشكل منضبط.

· في ظل زيادة عدد الإصابات بين الأطقم الطبية.. ما عدد الإصابات بين أطباء مستشفيات الصدر؟

مستشفيات الأمراض الصدرية الأقل في معدل الإصابات بين الأطقم الطبية، بسبب أن هذه الأطقم لديها خبرة في التعامل مع الجوائح على مدار الزمن سواء في 2009 بأنفلونزا الطيور أو سارس، باستعداد كامل إلى جانب أن هناك تدريب مسبق للتعامل مع أي نوع من الجوائح بالتعاون مع القطاع الوقائي بالوزارة.

· تردنا شكاوي بوجود ازدحام وتأخر نتائج العينات للمشتبه في إصابتهم بكورونا.. لماذا يحدث ذلك؟

تغلبنا على ذلك بفتح أكثر من منطقة لفرز المرضى وبالتالي خف الزحام على المستشفى، واستطعنا إضافة جهاز PCR لفيروس كورونا في مستشفى صدر العباسية وهذا يساعد في ظهور النتائج بشكل أسرع، فيظل المريض لمدة 5 ساعات حتى ظهور النتيجة، بالاضافة الى دعم مستشفيي صدر العباسية والعمرانية بجهازين حديثين، وبالاتفاق مع المعامل المركزية والغرفة المركزية لفيروس كورونا يتم زيادة الأجهزة ببعض المستشفيات لتقليل وقت الانتظار.

· هل عدد أسرة الرعايات كافٍ لاستيعاب المرضى خاصة مع تدهور الكثير من الحالات وحاجتها لعناية؟

نحاول فتح رعايات جديدة إلى جانب زيادة القدرة الاستيعابية للرعايات الموجودة حاليا في مستشفيات الصدر، وهناك رعايات مركزة تحت الإنشاء حالياً في صدر الفيوم وصدر منوف التي لم يكن بها رعايات، ويتم رفع كفاءة الرعاية المركزة في صدر بني سويف، وزيادة أسرتها في صدر أسيوط وصدر الإسماعيلية.

كنا أن هناك خطة لزيادة القدرة الاستيعابية بصدر العباسية، فيوجد بها حاليا 19 سرير رعاية مركزة إلى جانب وجود رعاية متوسطة، ولو احتجنا لنقل مرضى لرعايات خارجية يتم التنسيق مع 137 خط طوارئ وزارة الصحة لنقلهم لمستشفيات أخرى.

· لماذا تم تطبيق العزل المنزلي للحالات المصابة بكورونا رغم تأجيله قبل ذلك أكثر من مرة؟

مع زيادة عدد الحالات كان التوجه لتطبيق العزل المنزلي لبعض الحالات الخفيفة أو المتوسطة مع إمدادهم بالأدوية اللازمة، وحال شعوره بأي أعراض يتم التوجه إلى المستشفى مجددًا، ولو كان مخالطا أيضًا يتم التنبيه بالعزل المنزلي مع اتباع إرشادات العزل المنزلي ومكافحة العدوى، ولا يتم إجراء تحاليل "pcr" إلا حال ظهور الأعراض على أي مخالط داخل المستشفى بعد إجراء أشعة على الصدر وصورة دم، ولو ثبت أن هذه الأشعة أو التحاليل بها علامات اشتباه، على الفور يتم سحب عينة.

وحال اتخاذ قرار العزل المنزلي للمصاب يتم إبلاغه بكيفية تطبيق وسائل مكافحة العدوى وارتداء الكمامات وغسيل الأيدي باستمرار ونظافة المكان وتهويته وتنظيف الأسطح وكل هذه الأمور تقلل من فرص العدوى بالاضافة إلى إعطائه الأدوية اللازمة.

· كان هناك تخوف أن يتسبب تطبيق العزل المنزلي في زيادة عدد الاصابات.. ما رأيك؟

لو طبقنا العزل المنزلي بشكل صحيح ستقل عدد الإصابات وسيوفر ذلك أماكن في المستشفيات للحالات المتقدمة للعلاح وسيقلل عدد الوفيات، ومعظم الحالات التي تعالج منزليا تكون أعراضها خفيفة لا تستدعي الذهاب للمستشفيات، والتزامهم في المنزل أفضل.

أما مسألة خطر انتقال الإصابة لباقي أفراد الأسرة، فقبل اكتشاف الإصابة يكون بشكل أكبر وأخطر لعدم معرفة الشخص بالاصابة، وبعد التشخيص واكتشاف الفيروس يكون المريض حريص في التعامل.

· لماذا لا تتوسعون في إجراء تحاليل PCR للحالات المشتبه في إصابتها داخل المستشفيات؟

هناك توسع بالفعل في إجراء الفحوصات بدليل أن المستشفيات بها جهاز لتحليل العينات، وهذا قلل العبء على المعامل المركزية ويسرع من ظهور النتائج، والأهم في إجراء المسحة تحديد حالات الاشتباه، وكل المرضى يتم إجراء المسحات لهم حال وجود اشتباه بالفعل.

· لكن هناك لغط في سحب المسحات للأطقم الطبية، واستياء لديهم من سياسة الوزارة في ذلك خاصة حال مخالطتهم لحالات المصابة؟

من المفترض أن ترتدي الأطقم الطبية الواقيات بطريقة مناسبة وتكون فرصة انتقال العدوى من المريض للأطقم الطبية منخفضة للغاية حال ارتداء الواقيات الشخصية بشكل علمي، ويتم تطبيق بروتوكول التعامل مع الحالات، من خلال 3 أمور، الأول أن فرق مكافحة العدوى تشرف على كيفية ارتداء وخلع الواقيات الشخصية للأطقم الطبية، وبصفة دورية يتم إجراء الاختبار السريع لهم حال وجود عدوى، وطبقا للبروتوكول يتم إعطاء العلاج الوقائي "البلاكونيل" أو الهيدروكسي كلوروكين للأطقم الطبية طوال فترة تعرضهم للمرضى.

وفي العموم لا يتم إجراء المسحات لأي شخص أو طبيب خالط مصابا بكورونا، إلا حال ظهور الأعراض، وبطبيعة الفيروس فهناك الكثير من الحالات تخف دون الحصول على أدوية والأهم اتباع إجراءات العزل المناسبة.

· عاصرت الكثير من الأوبئة خلال عملك.. ما أشدها خطورة؟

كورونا الأكثر انتشارا، وأكثر خطورة كان إنفلونزا الطيور لأن ثلث الإصابات مع قلتها كانت تموت لأنه فيروس قوي وكان يتسبب في فشل وظائف التنفس للمريض سريعا، وفرصة النجاة من الموت وصلت في وقت من الأوقات إلى 50% فقط ثم تحسنت تدريجيا بوجود بروتوكولات علاج جيدة، وبدأت هذه النسب في انخفاض.

لكن فيروس كورونا من أشد الأنواع انتشارا، لأن تطور انتشار الفيروس عالميا كان بوتيرة سريعة وهذا ما جعله يأخذ كل هذا الزخم، أما H1N1 وصلت لمرحلة معينة من الانتشار والفيروس بدأ يتراجع، لوجود علاج "التاميفلو" وكان هناك استعداد لمواجهته.

· إلى متى يستمر فيروس كورونا في الانتشار؟

فيروس "H1N1" موجود منذ 1918 ولا زال موجودا لكن حدته انخفضت، لكنه يأتي في شكل مختلف كل فترة، ولا أحد يستطيع توقع حدوث طفرة في الفيروس في أي وقت سواء بزيادة حدته أو انخفاضه، بدليل أنه في بعض السنوات تكون الحدة أكثر من سنوات أخرى وهذه طبيعة الفيروسات.

· هل رصدتم إصابة حالات مجددا بكورونا بعد تعافيها؟

حتى الآن أكثر من 98% على مستوى العالم من الحالات المصابة لم تصاب مجددا بالعدوى، ويقال أن هناك بعض الحالات في الصين واليابان حدث إعادة إصابة وهذه الأعداد محدودة جدا، وفي مصر لم نرصد إصابة حالات بكورونا مرة أخرى بعد تعافيها.

· هل يُشكل ارتداء الكمامات فارقا في السيطرة على الفيروس؟

ارتداء الكمامات ضرورة حالياً لمنع انتقال العدوى لأنها عدوى تنفسية وتساهم في تقليل انتشار الفيروس، وسيكون هناك كمامات قماشية بمواصفات جيدة تمنع تسرب الفيروس وستكون لها أثر فعال، فالطريق المباشر للعدوى هو المخالطة.

· وضعت اللجنة العلمية بروتوكولًا جديدًا لعلاج المرضى.. ما الآلية التي استندت عليها؟

بناء على الدراسات العلمية في مصر واستخدام هذه العقاقير على الحالات المصابة بالفيروس، تم دراسة كافة الأدوية قبل إضافتها لبروتوكول العلاج ونبدأ مرحلة الاختبار ثم النتائج تصدر تباعا، فتم الإبقاء على عقار الهيدروكسي كلوركين، المعالج للملاريا، وتم استبعاد عقار التاموفلو لعدم فعاليته، وإضافة عقار الكاليترا المعالج للايدز، تقسيم الحالات إلى 3 أنواع هي بسيطة ومتوسطة ومتقدمة وكل لها الأدوية التي يجب ان تتناولها، وتم تعميم البروتوكول على كل المستشفيات وجاءت نتائجه جيدة للغاية بعد تطبيقه.

· لكن منظمة الصحة العالمية علقت تجاربها على عقار الكلوركين لتسببه في وفاة بعض المرضى خاصة أصحاب أمراض القلب؟

من ضمن الأعراض الجانبية للكلوركين تأثيره على القلب، ويوجد بدائل له في بروتوكول العلاج إذا كان المريض مصابًا بأمراض القلب يتناول عقار الكاليترا، لكن بصفة عامة نتائج الكلوروكين في مصر جيدة، مع المرضى، والأعراض الجانبية قليلة.

· هناك حديث عن موجة ثانية.. ما مدى صحة ذلك؟

أي نوع من الأوبئة يكون له منحنى وبائي، والحالات تزداد تدريجيا حتى الوصول إلى الذروة ثم يحدث انخفاض للأعداد، لكن حتى الآن في كورونا لا تستطيع تحديد وصولنا للذروة أو لا، وعندما تهبط الأعداد تكون الموجة انخفضت.

وبشأن وجود موجة ثانية، دعنا نتابع الموقف، والدليل على ذلك الصين، التي انتهت من الموجة الأولى وحال زيادة الأعداد مجددا سيكون ذلك شاهدا على هذه الموجة التي قد تحدث في بلاد أخرى.

· أخيرًا.. هل رصدتم تحولًا في فيروس كورونا؟

كل هذا لا يزال تحت الدراسة، وهناك نظريات وأقاويل كثيرة لا تزال تتحدث عن طبيعة الفيروس نفسه أو تحوره، وحال وجود أكثر من سلالة، وكل الشواهد الموجودة لدينا أن الفيروس في بعض الحالات وعوامل خطورة يتسبب في مضاعفات، لكن معظم الحالات الخفيفة تتعافى من الفيروس.