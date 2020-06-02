أخبار عاجلة

اليوم - اتحاد الكرة يعلن شفاء محمود سعد المدير الفني للاتحاد من فيروس كورونا -
SpaceX تطلق أحدث مجموعة من الأقمار الصناعية للإنترنت -
اليوم - "هيئة الأرصاد": ارتفاع في درجات الحرارة غدا الخميس -
جمهور التالتة - حلقة الأربعاء 3/6/2020 مع الإعلامى إبراهيم فايق - الحلقة الكاملة -
جمهور التالتة - لقاء خاص وحصري مع المدفعجي "معتز إينو" نجم الأهلي الاسبق -
ملعب ONTime - لقاء مع كابتن "محمد حلمي" في ضيافة أحمد شوبير بتاريخ 3/6/2020 اللقاء كامل -
جمهور التالتة - حلقة الأربعاء 3/6/2020 مع الإعلامى إبراهيم فايق - الحلقة الكاملة -
جمهور التالتة - لقاء خاص وحصري مع المدفعجي "معتز إينو" نجم النادي الاهلي السابق -
ملعب ONTime - فقرة "لقطة وتعليق" مع محمد حلمي -
لاعبين رشحهم محمد حلمي للانضمام للزمالك منذ 12 سنة .. تعرف على أبرزهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

سامسونج تعلن رسميًا عن Galaxy M01 بسعر منافس جدًا

Print
سامسونج تعلن رسميًا عن Galaxy M01 بسعر منافس جدًا سامسونج تعلن رسميًا عن Galaxy M01 بسعر منافس جدًا

أعلنت شركة سامسونج اليوم الثلاثاء عن هاتفها الذكي الجديد (جالاكسي إم01) Galaxy M01، بالتزامن مع إطلاق هاتف (جالاكسي إم11) Galaxy M11 في السوق الهندي.

وكانت سامسونج قد أعلنت عن هاتف (جالاكسي إم11) نهاية شهر آذار/ مارس الماضي مع شاشة بقياس 6.4 بوصات وبدقة 1560×720 بكسل، وثلاث كاميرات خلفية بدقة 13 ميجابكسل، و 5 ميجابكسل، و 2 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية التي تأتي ضمن الشاشة فهي بدقة 8 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف معالجًا من نوع سنابدراجون 450، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، أو 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، و64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت. كما يحتوي (جالاكسي إم11) بطارية بسعة مرتفعةً نسبيًا وقدرها 5,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن باستطاعة 15 واط.

أما هاتف (جالاكسي إم01) الجديد فهو يقدم شاشة بقياس 5.7 بوصات وبدقة +HD، ولكن الكاميرا الأمامية في قطع وليس ضمن الشاشة، وهي تأتي بدقة 5 ميجابكسل، أما الكاميرات الخلفية فهما اثنتان بدقة 13 ميجابكسل، و 2 ميجابكسل.

ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت. ويحتوي معالجًا من نوع سنابدراجون 439، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة.

وقالت سامسونج: إن هاتفي (جالاكسي إم11) و(جالاكسي إم01) سيتوفران في الهند اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وذلك بسعر يعادل 145 دولارًا أمريكيًا لخيار 3 جيجابايت/ 32 جيجابايت من هاتف (جالاكسي إم11)، وبسعر يعادل 170 دولارًا أمريكيًا لخيار 4 جيجابايت/ 64 جيجابايت من الهاتف، أما هاتف (جالاكسي إم01) فسيتوفر بسعر يعادل 120 دولارًا أمريكيًا.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
SpaceX تطلق أحدث مجموعة من الأقمار الصناعية للإنترنت

SpaceX تطلق أحدث مجموعة من الأقمار الصناعية للإنترنت

كاسبرسكي تكشف تفاصيل جديدة لهجمات استهدفت الشركات الصناعية

كاسبرسكي تكشف تفاصيل جديدة لهجمات استهدفت الشركات الصناعية

تسريب يكشف عن مواصفات كاميرات +Galaxy Note20 المرتقب

تسريب يكشف عن مواصفات كاميرات +Galaxy Note20 المرتقب

سناب شات تقرر عدم الترويج لترامب بسبب تحريضه على العنف

سناب شات تقرر عدم الترويج لترامب بسبب تحريضه على العنف

شبكة عيون الإخبارية