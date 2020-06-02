سامسونج تعلن رسميًا عن Galaxy M01 بسعر منافس جدًا

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أعلنت شركة سامسونج اليوم الثلاثاء عن هاتفها الذكي الجديد (جالاكسي إم01) Galaxy M01، بالتزامن مع إطلاق هاتف (جالاكسي إم11) Galaxy M11 في السوق الهندي.

وكانت سامسونج قد أعلنت عن هاتف (جالاكسي إم11) نهاية شهر آذار/ مارس الماضي مع شاشة بقياس 6.4 بوصات وبدقة 1560×720 بكسل، وثلاث كاميرات خلفية بدقة 13 ميجابكسل، و 5 ميجابكسل، و 2 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية التي تأتي ضمن الشاشة فهي بدقة 8 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف معالجًا من نوع سنابدراجون 450، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، أو 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، و64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت. كما يحتوي (جالاكسي إم11) بطارية بسعة مرتفعةً نسبيًا وقدرها 5,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن باستطاعة 15 واط.

أما هاتف (جالاكسي إم01) الجديد فهو يقدم شاشة بقياس 5.7 بوصات وبدقة +HD، ولكن الكاميرا الأمامية في قطع وليس ضمن الشاشة، وهي تأتي بدقة 5 ميجابكسل، أما الكاميرات الخلفية فهما اثنتان بدقة 13 ميجابكسل، و 2 ميجابكسل.

ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت. ويحتوي معالجًا من نوع سنابدراجون 439، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة.

وقالت سامسونج: إن هاتفي (جالاكسي إم11) و(جالاكسي إم01) سيتوفران في الهند اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وذلك بسعر يعادل 145 دولارًا أمريكيًا لخيار 3 جيجابايت/ 32 جيجابايت من هاتف (جالاكسي إم11)، وبسعر يعادل 170 دولارًا أمريكيًا لخيار 4 جيجابايت/ 64 جيجابايت من الهاتف، أما هاتف (جالاكسي إم01) فسيتوفر بسعر يعادل 120 دولارًا أمريكيًا.