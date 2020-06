iOS 14 يدعم جميع الأجهزة المتوافقة مع iOS 13

★ ★ ★ ★ ★

يشاع أن نظام التشغيل (iOS 14) من آبل القادم في وقت لاحق من هذا العام يدعم جميع الأجهزة المتوافقة مع (iOS 13) الصادر في شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك وفقًا لتقرير حديث صادر عن موقع (The Verifier) يؤكد أن الجيل التالي من النظام التشغيلي لشركة آبل سيصل لجميع أجهزة (iOS) القادرة على تشغيل (iOS 13) الحالي.

وأفاد التقرير – نقلًا عن المعلومات التي تم الحصول عليها من إصدار مبكر لنظام (iOS 14)، الذي تم التحقق منه من خلال مصدر موثوق في عملية تطوير آبل – أن نظام التشغيل القادم سيعمل على الأجهزة القديمة، مثل (iPhone 6s) و (iPhone 6S Plus) و (iPhone SE) الأصلي.

وتتضمن القائمة الكاملة للأجهزة المتوافقة: (iPhone 6s) و (iPhone 6s Plus) و (iPhone SE) لعام 2016 و (iPhone 7) و (iPhone 7 Plus) و (iPhone 8) و (iPhone 8 Plus) و (iPhone X) و (iPhone XR) و (iPhone XS) و (iPhone XS Max) و (iPhone 11) و (iPhone 11 Pro) و (iPhone 11 Pro Max) و (iPhone SE).

وبحسب التقرير، فإن النظام التشغيلي الجديد سيدعم أيضًا الجيل السابع من جهاز (iPod touch)، الذي أطلقته الشركة في العام الماضي، وتدعي المعلومات أن (iOS 14) سيكون آخر تحديث لسلسلة (iPhone 6S) و (iPhone SE) الأصلي، اللذين تم تقديمهما في 2015 و 2016 على التوالي.

وقال موقع (The Verifier): سيتم منح عامين آخرين من الدعم البرمجي لجهازي (iPhone 7) و (iPhone 7 Plus)، مما يعني إمكانية الحصول على (iOS 15) المفترض صدوره في عام 2021.

وتكرر الشائعات الجديدة المعلومات الصادرة في شهر يناير التي زعمت أيضًا توافق (iOS 14) مع (iPhone 6s) و (iPhone SE) الأصلي، وكلاهما يعمل بمعالج (Apple A9) من آبل.

وتجدر الإشارة إلى أن موقع (The Verifier) لديه سجل مختلط عندما يتعلق الأمر بالمعلومات المسربة عن آبل، إذ كانت المعلومات التي نشرها في العام الماضي عن توافق الأجهزة مع نظام (iOS 13) دقيقة، لكن العديد من التنبؤات المتعلقة بميزات نظام التشغيل (iOS) وإضافات الأجهزة كانت غير صحيحة.

ومن المتوقع أن تكشف آبل النقاب عن (iOS 14) في مؤتمرها العالمي للمطورين (WWDC 2020) في 22 يونيو.