"توفي بكورونا".. نقابة أطباء الشرقية تنعى مدير الإدارة الصحية بأبوحماد

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

نعت نقابة الأطباء بالشرقية، الدكتور الراوي عبدالغني إسماعيل، مدير الإدارة الصحية بمركز ومدينة أبو حماد؛ والذي توفي اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا" المُستجد.

وقالت النقابة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " ببالغ الحزن والأسى تنعي نقابة أطباء الشرقية الدكتور الراوي عبدالغني إسماعيل، مدير إدارة أبو حماد الصحية، طبيب النسا والتوليد، الذي وافته المنية بعد إصابته بفيروس كورونا.. للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء، نحسبه عند الله من الشهداء".