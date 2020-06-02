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توزيع الأدوية على 2473 من الخاضعين للعزل المنزلي في بني سويف

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توزيع الأدوية على 2473 من الخاضعين للعزل المنزلي في بني سويف توزيع الأدوية على 2473 من الخاضعين للعزل المنزلي في بني سويف

مصراوي Masrawy

11:40 ص الثلاثاء 02 يونيو 2020

بني سويف- حمدي سليمان:

واصلت مديرية صحة بني سويف لليوم الثالث على التوالي توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية عن طريق الرائدات الريفيات على منازل الخاضعين للعزل المنزلي.

وجرى توزيع الأدوية على 1474حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تلقت الأدوية 2473 حالة، بجانب تقديم بعض رسائل التوعية والتي تضمنت العديد من التوجيهات والإرشادات أثناء فترة العزل المنزلي منها عدم مغادرة المنزل، والمداومة على تطهير الأسطح، و غسل اليدين باستمرار.

وتضمنت الإرشادات الحرص على الراحة وإتباع نظام غذائي متوازن وشرب الفاتر وتجنب استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبيب، مع مراقبة درجة الحرارة وقياسها كل 8 ساعات، فضلًا عن أهمية ارتداء كمامة مناسبة عند المخالطة والتخلص منها بوضعها داخل كيس.

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