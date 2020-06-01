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مصراوي Masrawy

الإسكندرية - محمد عامر:

لقي شخص وطفلة مصرعهما وأصيب 4 آخرين وتحطم ميكروباص، مساء اليوم الإثنين، في انهيار شرفة شقة بالطابق الـ 15 بعقار، في منطقة العصافرة بحي المنتزه ثان شرقي الإسكندرية.

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه ثان بلاغًا بانهيار شرفة العقار رقم 1 بشارع عبد الحليم محمود بمنطقة العصافرة بحري، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، مكون من 15 طابقًا، وسقوط شرفة الطابق الأخير، ما أسفر عن مصرع المدعو"محمد إبراهيم أنور"، 46 عاما، وطفلة عامين ونصف، وإصابة 4 آخرين، جميعهم تصادف تواجدهم أسفل العقار.

ومن جانبه، قال العميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، إنه جرى نقل الجثتين لمشرحة كوم الدكة والمصابين إلى مستشفى شرق المدينة لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف مدير إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، أنه جرى إزالة الأجزاء الخطرة بالشرفة ووضع حواجز حديدية حول العقار حفاظًا على حياة المارة.

حرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.