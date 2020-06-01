أخبار عاجلة

اليوم - اتحاد الكرة يعلن شفاء محمود سعد المدير الفني للاتحاد من فيروس كورونا -
SpaceX تطلق أحدث مجموعة من الأقمار الصناعية للإنترنت -
اليوم - "هيئة الأرصاد": ارتفاع في درجات الحرارة غدا الخميس -
جمهور التالتة - حلقة الأربعاء 3/6/2020 مع الإعلامى إبراهيم فايق - الحلقة الكاملة -
جمهور التالتة - لقاء خاص وحصري مع المدفعجي "معتز إينو" نجم الأهلي الاسبق -
ملعب ONTime - لقاء مع كابتن "محمد حلمي" في ضيافة أحمد شوبير بتاريخ 3/6/2020 اللقاء كامل -
جمهور التالتة - حلقة الأربعاء 3/6/2020 مع الإعلامى إبراهيم فايق - الحلقة الكاملة -
جمهور التالتة - لقاء خاص وحصري مع المدفعجي "معتز إينو" نجم النادي الاهلي السابق -
ملعب ONTime - فقرة "لقطة وتعليق" مع محمد حلمي -
لاعبين رشحهم محمد حلمي للانضمام للزمالك منذ 12 سنة .. تعرف على أبرزهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

حدث في 8 ساعات| دواء الإيدز لعلاج كورونا.. ومدبولي يحذر من الأسبوعين المقبلين

Print
حدث في 8 ساعات| دواء الإيدز لعلاج كورونا.. ومدبولي يحذر من الأسبوعين المقبلين حدث في 8 ساعات| دواء الإيدز لعلاج كورونا.. ومدبولي يحذر من الأسبوعين المقبلين

مصراوي Masrawy

07:42 م الإثنين 01 يونيو 2020

حدث في 8 ساعات| دواء الإيدز لعلاج كورونا.. ومدبولي يحذر من الأسبوعين المقبلين

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد عبدالمنعم:


شهدت ، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، بعدما شهدته الأيام الماضية من تزايد مضطرد في أعداد الإصابات، خاصة خلال أسبوع العيد.

كما قررت اللجنة العلمية بوزارة الصحة، إضافة أحد العقارات التي تستخدم في علاج مصابي "الإيدز" ضمن بروتوكول علاج مرضى المستجد (كوفيد -19)، الذي حدثته يوم السبت الماضي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

إعلان

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اليوم - اتحاد الكرة يعلن شفاء محمود سعد المدير الفني للاتحاد من فيروس كورونا

اليوم - اتحاد الكرة يعلن شفاء محمود سعد المدير الفني للاتحاد من فيروس كورونا

"من مصر" يقدم نصائح طبية ونفسية للمشاهدين للوقاية من فيروس كورونا

"من مصر" يقدم نصائح طبية ونفسية للمشاهدين للوقاية من فيروس كورونا

إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج.. و"من مصر" يقدم نصائح مهمة لمواجهة فيروس كورونا | #من_مصر

إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج.. و"من مصر" يقدم نصائح مهمة لمواجهة فيروس كورونا | #من_مصر

نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة "كورونا" لـ"من مصر": الاختبارات المنزلية ليست دليلا على الإصابة

نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة "كورونا" لـ"من مصر": الاختبارات المنزلية ليست دليلا على الإصابة

شبكة عيون الإخبارية