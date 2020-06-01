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بني سويف - حمدي سليمان:

أعلنت مديرية صحة بني سويف، اليوم الاثنين، تعافي 8 حالات جديدة من فيروس كورونا، من بينهم 6 حالات بمقر العزل بالمدينة الجامعية، وحالتين بمستشفى الصدر، وخروجهم بعد تماثلهم للشفاء، وتحول نتيجة العينة الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.

من جانبه هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المتعافين من الفيروس متمنيًا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري.

وأشاد المحافظ بالجهود النوعية والبطولية التي تقوم بها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجابهة تلك الأزمة.